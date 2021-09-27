紅色通緝令│「神奇女俠」姬嘉鐸化身超強小偷　狄維莊遜慘被完勝

Netflix剛在本月25日首次舉行線上粉絲活動，在3小時的活動中公布了大量新片的預告及上映日期。其中由《高凶浩劫》導演Rawson Marshall Thurber執導；狄維莊遜（Dwayne Johnson）、姬嘉鐸（Gal Gadot）及賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的Netflix最貴電影《紅色通緝令》（Red Notice），就公開了三位主角的一段完整打鬥戲。



《紅色通緝令》由狄維莊遜、姬嘉鐸及賴恩雷諾士主演。（《紅色通緝令》 劇照）

《紅色通緝令》被譽為是Netflix最貴電影，找來「神奇女俠」姬嘉鐸、「死侍」賴恩雷諾士及「黑亞當」狄維莊遜主演。故事講述狄維莊遜飾演的聯邦調查局頂尖犯罪側寫師John Hartley，為了追捕由姬嘉鐸飾演的「世上最偉大藝術品小偷」Sarah Black，他決定與由賴恩雷諾士飾演的「世上最偉大的騙子」Nolan Booth聯手，完成國際刑警發出的紅色通緝令，將Sarah Black繩之以法。

今次姬嘉鐸雖然不是演神奇女俠，但一樣擁有超強戰鬥力。（《紅色通緝令》 TUDUM 獨家預告 影片擷圖）

《紅色通緝令》的製作成本高達1.5億美元，而Netflix在早前的線上粉絲活動中，公開了獨家預告，可以見到姬嘉鐸憑一己之力，成功擊敗狄維莊遜及賴恩雷諾士，成功盜走了藝術金蛋。《紅色通緝令》將在今年11月12日Netflix上線。