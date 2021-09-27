【閃電俠】貼與女超人合照　傳「神奇女俠」姬嘉鐸身處倫敦片場

由《小丑回魂》（It）系列導演Andy Muschietti執導、Ezra Miller主演的《閃電俠》在今年4月中開拍，在經過約半年的拍攝時間，導演的姐姐、為電影擔任監製的Barbara Muschietti指電影即將完成拍攝。而近日在戲中飾演女超人的Sasha Calle與「神奇女俠」的合照在網上引起熱議，有DC粉絲認為神奇女俠好大機會會在《閃電俠》中現身。



有傳聞指神奇女俠將在《閃電俠》中登場。（IMDb 圖片）

其實在今年6月初時，有外媒引述知情人士消息指出，華納兄弟有意透過平行宇宙，「棄用」當時陷入言論風波的姬嘉鐸（Gal Gadot），重新為神奇女俠「選角」，當時甚至傳出將安排曾客串《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）兼曾在劇集《神奇女俠》中飾演神奇女俠的Lynda Carter，再次擔任神奇女俠這角色。皆因當時Michael Keaton已經確定再次成為蝙蝠俠，考慮到年齡這因素，Lynda Carter或會再次神奇女俠的身份現身《閃電俠》。

早在今年6月，已經有外媒引述知情人士消息指，神奇女俠或將出現在《閃電俠》。（《神奇女俠1984》劇照）

然而近日的一張合照，可能認證了神奇女俠會加入《閃電俠》這消息，但角色人選或可能仍然是由姬嘉鐸飾演。皆因「神奇女俠」姬嘉鐸上載了一張「女超人」Sasha Calle與「神奇女俠」的合照，照片上寫上「我與我的超能力朋友」；而Sasha Calle分享姬嘉鐸的限時動態，再加上：「我演得這角色很有型。你好姬嘉鐸。」

然而有指《水行俠2》都在倫敦片場拍攝。（Twitter 擷圖）

而且DC粉絲更認為，神奇女俠頭戴上與Sasha Calle一樣的《閃電俠》帽子，更有傳言指姬嘉鐸目前身處倫敦，皆因有傳姬嘉鐸的服裝指導Sue Casey在片場出現，她曾負責《神奇女俠》、《神奇女俠1984》及兩個不同版本的《正義聯盟》。然而值得一提的是，目前《水行俠2》都在倫敦片場拍攝。