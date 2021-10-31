《馬達‧蓮娜》記下導演陳雅莉退婚之痛　感激周秀娜3年前答應演出

電影《馬達‧蓮娜》是記下兩個失意人，相遇相知的愛情故事，馬達（張繼聰 飾）與蓮娜（周秀娜 飾）都有一段不可告人的過去，直至遇到真心相愛的彼此，才夠膽將自己心扉逐寸打開。原來這個故事，正記錄了導演陳雅莉最失意時刻，而那個失意時，正是答應了男友求婚後出現變數，繼而在公告天下後選擇退婚，那種來自親友的壓力，非常難受。

故事發生在2008年，亦是導演陳雅莉自己傷感的經歷。（陳順禎 攝）

故事由悔婚開始

導演陳雅莉是澳門人，自小便喜歡看小說，一次因為拍短片交功課代替考試後，覺得影像創作更適合自己，但由於澳門沒有電影工業，於是選修了新聞系，課餘在賭場附近的便利店做兼職，發現大部份客人都是講普通話的。「當下才發覺澳門原來有這麼多外來人口，並開始接觸他們，而兩位主角正是外勞身份到澳門工作，這是故事的開端。」

男女主角各有不可告人的秘密，相遇後才開始釋懷。（《馬達蓮娜》劇照）

雖說劇本跟據自己的經歷改編，但並非故事的人物或內容依據，而是那份不快的情緒。「《馬達‧蓮娜》始於5年前一個春天，本身我去到求完婚打算結婚的階段，但隨後便發現對方有一個缺失，足以令大家不能再走下去，當時自己心情好痛苦，又邁向30歲，於是想寫這個故事，要學識放手才可以繼續行下去。」

戲中兩位都是外勞到澳門工作，然後相遇相知。（《馬達‧蓮娜》劇照）

周秀娜促成開拍

寫完這個劇本，去參加金馬創投，結果入圍，隨後更獲得澳門長片計劃150萬資金，於是早在3年前，已火速打算開拍，更得到朋友介紹下跟周秀娜見面。「周秀娜好好人，我還是位nobody，她都肯接見我，還睇晒劇本一齊傾，當時已承諾如果開得成，一定找她主演。但原來有劇本有卡士都未夠，一部澳門電影，一位新導演，再加上文藝題材，是很難找到資金的。隨後自己又已婚懷孕，然後疫情殺到，籌備過程極艱難。」

導演陳雅莉感激周秀娜３年前已答應演出。(陳順禎 攝)

拖拉了3年，在2020年10月，突然發現澳門長片計劃這筆資金，原來要在2021年3月前開拍才可收到這筆資金，於是都覺得冇可能，但《骨妹》導演徐欣羨介紹監製伍健雄我識，他都覺得時間緊逼，慶幸已有周秀娜這卡士，所以僅花了一個月時間籌備，又成功找到天下一，獲老闆古天樂提議找張繼聰主演，成件事才行得這麼順利。本身是預計跑馬拉松，突然變了短跑。」

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有趣是這個故事，事隔3年再看，當中的情感都起了變化。「5年前始於這一個傷心點，到5年後開機拍攝，原來當我已走出這段感情，自己已結婚，有個很愛我的老公，又有個女兒，覺得好幸福。而《馬達‧蓮娜》這個劇本，正好陪我捱過最迷失的時候，教識我學懂放手，重新開始獲得完整的家庭過程，是一個很好的紀錄。」