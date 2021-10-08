馬達・蓮娜｜力讚周秀娜演出令人心碎　笑言：希望衝擊金像獎影后

第 55 屆《金馬創投會議》入圍作品《馬達・蓮娜》，由天下一電影製作有限公司出品及發行，伍健雄、鄧維弼、黎青敏監製；陳雅莉執導及編劇；張繼聰及周秀娜領銜主演，電影講到兩個在澳門浮沉且各有過去的陌生人相遇、相愛、相知的故事。



《馬達‧蓮娜》講到兩個在澳門浮沉且各有過去的陌生人相遇、相愛、相知的故事。（《馬達‧蓮娜》劇照）

官方今早（8/10）宣布電影正式定檔於10月28日上映，電影亦被選定為10月27日【香港亞洲電影節2021】開幕電影，屆時導演陳雅莉專誠從澳門來港，跟張繼聰和周秀娜在圓方出席亞洲首映禮。

同時官方更發布一張電影海報，張繼聰和周秀娜皆於雨影中露出若有所思的表情，營造一種孤獨落寞的氣氛。海報中亦呈現了蒼茫的澳門夜景，一輛停在海邊的澳門的士，與璀燦的賭場夜景遙遙相對，講述《馬達・蓮娜》的故事其特殊的文化背景。

《馬達・蓮娜》被選定為10月27日【香港亞洲電影節2021】開幕電影。（官方提供）

周秀娜及張繼聰於《馬達・蓮娜》中展現跟以往截然不同的戲路及演繹，加上電影中充滿格調的風格及澳門獨有，引人入勝的夜景，令電影早前於在意大利放映時受到高度評價。繼入圍【金馬創投會議】，並於早前入圍意大利烏甸尼【遠東電影節】競賽單元及成為將舉行的【香港亞洲電影節2021】開幕電影外，日前更正式獲得在日本北九州這個文化都市舉行的【日出國際映畫祭】邀請，成為本年度的競賽電影，可謂連中三元。

周秀娜希望今次可以衝擊來年金像獎影后。（劇照）

周秀娜得知電影獲不同地方的電影節垂青，表示很開心電影能吸引不同地方的觀眾所喜愛，證明台前幕後的努力沒有白費。對於有電影節主席力讚她演出的哀傷感令人心碎，她先笑指希望憑角色能入圍來年金像獎的最佳女主角，及後坦言：「好感恩，呢啲都係有好導演、好對手同好製作團隊嘅成果。」

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