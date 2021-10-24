馬達・蓮娜專訪│張繼聰、周秀娜試新戲路　代入角色拍到崩潰爆喊

由張繼聰及周秀娜主演的《馬達・蓮娜》將在10月28日香港上映，電影講述失婚的中年的士司機馬達與努力賺錢的單親勞工蓮娜，兩個邊緣人在澳門的故事。從預告可以見到，兩位主角的戲路與之前的電影非常不同。早前《香港01》找來兩位主角接受訪問，率先跟影迷剖析這部作品。



攝影：梁碧玲

《馬達・蓮娜》由張繼聰及周秀娜主演。（《馬達・蓮娜》劇照）

《馬達・蓮娜》由澳門導演陳雅莉執導兼編劇，故事講述兩個邊緣人在澳門的故事，所以戲中兩位主角張繼聰及周秀娜需要到澳門拍攝。對於在新冠肺炎疫情下離港工作，張繼聰表示並沒有太多擔心：「因為那時香港（疫情）比較嚴重，澳門沒有個案。」他更將這份工作視為一次短暫旅行，惟入境澳門後需要接受隔離21天，張繼聰續表示：「隔離21日都還好，可以有更多時間預備（角色），但（隔離）一次就可以。」

張繼聰及周秀娜在今年初出發到澳門拍攝。（《馬達・蓮娜》Facebook 圖片）

張繼聰、周秀娜嘗試新戲路望有新突破

兩人談到與澳門導演陳雅莉的首次合作經驗，及自身戲路的轉變。飾演蓮娜的周秀娜指出，當收到劇本時，一方面非常興奮，但另一方面卻感到很大壓力：「因為（角色）有難度，是一種挑戰，擔心自己能否勝任。雖然角色部分故事未曾經歷過，但都好有感覺。」直到知道張繼聰會飾演馬達，這才讓周秀娜不用太擔心：「知道阿聰演馬達，擔心少了一半，因為單親媽媽、去到外地打兩份工的經歷都無十分的把握可以演好，知道阿聰後，很多事都可以跟他談，變得比較安心，如果不太認識對手時，可能投入度又會差一點。」

除此之外，周秀娜戲中要說潮州話，這讓她更覺得她自己就是蓮娜：「有一場戲用自己的方言，這代表是外來人，導演問我，我說我是潮州人，於是又加強對角色的感覺。」

早前張繼聰及周秀娜接受訪問，大談角色及電影內容。（梁碧玲 攝）

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至於張繼聰，他談到今次最大的轉變是「沒有半點搞笑」，當時剛簽新公司的他，某天與老闆古天樂談到想拍一部嚴肅的電影，沒想到古天樂手上真的有一個項目，於是便促成了演出《馬達・蓮娜》的機會：「我覺得好幸運，想試改戲路就遇到這劇本，坦白說這劇本並非以商業角度處理，但對我來說非常戲劇性。」

張繼聰在《馬達・蓮娜》收起搞笑本色，飾演一位失婚的中年的士司機馬達。（梁碧玲 攝）

之後張繼聰談到今次的角色相對來說有很大突破：「半點搞笑都沒有，對於很多人來說都非常突破，而對我來說，是一種演技的新嘗試。我這種演員，要我做多並不困難，但要我做少就沒有安全感。所以今次是完全變成角色，需要花好多時間去理解馬達。」

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為一場鬧交戲拍到崩潰

兩人提到戲中有一場激烈的爭吵戲，讓他們都陷入崩潰，這幕臨近電影尾聲，馬達向蓮娜「攤牌」，指她一心只為身份證及錢才會跟他戀愛，張繼聰表示：「記得在綵排時，大聲點鬧她，她的眼淚已經出來。」最終兩人用了三Take就完成這幕戲，張繼聰才鬆一口氣：「拍到崩潰，真的崩潰，導演不叫Cut，我心想：『你還不叫Cut，我要暈』。」而周秀娜則站在門口爆喊，難怪張繼聰認為《馬達・蓮娜》其實是很多人的寫照：「好壓抑，這個人有沒有這麼慘，離鄉別井，其實馬達及蓮娜是很多人的射照。」相信影迷入場觀看後，就會理解張繼聰及周秀娜所說的事。

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周秀娜：

服裝：ba&sh

鞋：Giuseppe Zanotti

珠寶：BVLGARI

Hair: Heibie Mok @Hair&Culture

Makeup: Circle Cheung (ndnco.co)

張繼聰：

化妝: PinkyKu

場地提供：富衛1881公館