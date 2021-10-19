馬達・蓮娜│張繼聰自薦創作主題曲　王菀之歌聲訴說動人愛情故事

《馬達・蓮娜》的電影主題曲《手》，是由王菀之主唱，更是本片主角張繼聰首次為電影創作的主題曲。張繼聰與周秀娜在拍攝《馬達・蓮娜》時，需要投入大量情感，特別是拍攝接近尾聲時，內心累積了很多情感和畫面，於是張繼聰向監製及導演自薦為電影創作主題曲。



《馬達・蓮娜》由張繼聰及周秀娜主演。（《馬達・蓮娜》劇照）

張繼聰在澳門煞科後回港只有幾日，便寫好了《手》這首歌，他解釋因為那時對電影的感覺仍非常強烈，亦都完全消化了「馬達」這個角色的種種，心中有一種完成了一趟旅程的感覺，充滿了靈感，所以很快就寫出《手》這首歌。

張繼聰曾問周秀娜，這部電影哪個畫面或有甚是關鍵字，給予她最深的感受時，周秀娜認為，對「蓮娜」來說，她對「馬達」的一雙手印象最深刻，於是張繼聰便選擇了用「手」來作為歌曲名稱。

《馬達・蓮娜》的電影主題曲《手》，而周秀娜曾對張繼聰表示，「蓮娜」對「馬達」的一雙手印象最深刻。（《馬達・蓮娜》劇照）

另外，張繼聰稱王菀之的演繹很出色，同時很感謝她的幫忙：「大家同是05年的新人，認識已久，之前和Ivana在電視劇和電影工作上相遇過多次，在音樂上今次是繼《生命之花》後第二次合作。」張繼聰更讚賞王菀之在音樂創作上很出色，很少唱其他人的作品，所以他很榮幸Ivana今次肯演唱他寫的歌。

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原來在Ivana錄音時張繼聰也在現場，Ivana的仔細，很有心機去唱好每粒音，貫注的每一度情感，看得出她在百忙之中花了這樣多功夫，令張繼聰實在很感謝她，更相信這是出於兩人的情誼：「因為Ivana在戲中並沒有演出，但仍然這樣盡力地唱好這首主題曲。」

王菀之認為《手》的鋼琴前奏和電影預告片，結合起來像一個深情的總結，將發生在兩個主角身上的事，包裹起來，像一份禮物。（影片擷圖）

至於王菀之最初受張繼聰邀請演唱《手》，她表示一聽到歌曲的旋律就很感動，看了電影預告片後，演唱時腦中已有很多畫面：「我知道自己要透過這首歌去講一個故事，這是一個牽動很多情緒和感受的故事。『手』令我想起『親密』，也想起『離』和『合』，因為我們的手，總有握著和放開的時候。說起不放手，我想起自己去旅行時，除了護照以外，我會有一些小玩偶，是總會放在身邊的，無論我在觀光，吃東西或是坐車時，我都不會放手，因為我很怕一放下它們，就會丟失了。」

王菀之認為《手》的鋼琴前奏，能將她一步一步地帶入這現電影世界。