美國饒舌歌手Ice Cube拒絕強制打疫苗　辭演棄7千萬片酬

新冠肺炎爆發至今，雖然已經有疫苗可以接種，但仍出現不少反對接種疫苗的聲音，其中美國傳媒《The Hollywood Reporter》早前報道，即使目前許多荷里活的製片商已經強制要求台前幕後接種新冠肺炎疫苗，但還有不少電影工作者拒絕此安排，其中近日就有外媒報道，美國饒舌歌手Ice Cube就因此辭演了SONY的喜劇新片《Oh Hell No》。



據美國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，現年52歲的Ice Cube因為拒絕接種新冠肺炎疫苗而辭演新戲《Oh Hell No》。（《The High Note》劇照）

據美國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，現年52歲的Ice Cube原定與美國著名喜劇演員兼歌手積碧克（Jack Black）聯合主演新戲《Oh Hell No》，據了解，前者的片酬達到900萬美元（約7,000萬港元）。可是由於SONY要求劇組的所有人在接種疫苗後才能開拍，此舉引起Ice Cube不滿，於是他放棄演出。

Ice Cube曾演出過不少電影。（《3X之特種叛變》劇照）

由於Ice Cube的突然棄演，讓SONY的計畫出現變化，劇組需要另行選角，並押後原定今年冬天在夏威夷開拍的行程。至於傳出Ice Cube因拒絕接種疫苗而棄演的消息，Ice Cube及SONY的發言人都拒絕評論此事。

Ice Cube除了是歌手及演員外，還是電影導演、編劇及監製。（《Barbershop: The Next Cut》劇照）

據了解，電影工會及電影廠商在今年7月宣佈的協議規定列明，電影監製可以決定「在A區對演員及工作人員強制接種疫苗政策」，而A區正是演員與工作人員近距離工作的片場。因此《Oh Hell No》的監製為了遵守這項規定，而強制該片的台前幕後接種疫苗，但Ice Cube卻拒絕，因而辭演《Oh Hell No》。

Ice Cube雖然不支持強制打疫苗，但卻時常鼓勵市民外出時要戴口罩。（《辣更兄弟幫2》劇照）

雖然Ice Cube拒絕打疫苗，但他時常鼓勵市民外出時要戴口罩，他還捐贈了2,000個口罩給俄克拉荷馬州的貝肯學院使用。其實今次並非Ice Cube首次突然辭演，而他早前也退出了拳擊電影《Flint Strong》，但確實原因不明。