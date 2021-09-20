【新冠肺炎】《荒失失奇兵》基斯洛克染疫　開聲呼籲群眾接種疫苗

撰文：王誦賢
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曾擔任第77屆及第88屆奧斯卡金像獎主持兼為《荒失失奇兵》（Madagascar）系列電影中的斑馬馬提（Marty）獻聲的美國黑人喜劇演員基斯洛克（Chris Rock），在美國時間星期日（9月19日）於其個人社交平台上表示，他自己染上新冠肺炎，更因此公開呼籲大家要接種疫苗。

基斯洛克在《荒失失奇兵》系列電影中為斑馬馬提獻聲。（IMDb 圖片）

現年56歲的黑人喜劇演員、編劇、導演兼主持的基斯洛克，他1984年在紐約的「Catch a Rising Star」製作棟篤笑而出道，之後還開始參與電影製作，而他最為人熟悉的作品相信是為《荒失失奇兵》系列電影配音。除此之外，他還為《D老篤日記》（Dr. Dolittle）配音，及參演了《致命武器4》（Lethal Weapon 4）等。

基斯洛克在其個人社交平台表示他自己染上新冠肺炎。（Chris Rock Twitter 擷圖）

基斯洛克近日在Twitter撰文，指他自己染上新冠肺炎：「大家好，我剛發現我染上新冠肺炎，相信我，你們不會想染疫的，去接種疫苗。」其實基斯洛克在今年5月時指在Jimmy Fallon的節目上，表示他自己接種了「Johnson & Johnson」的新冠肺炎疫苗。

《荒失失奇兵》相信是基斯洛克最為人熟悉的作品。（《荒失失奇兵》劇照）
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