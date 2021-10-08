黑豹2│「黑豹妹」Letitia Wright堅拒打疫苗　荷里活掀接種疫苗戰

Marvel超級英雄電影《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）今年6月底在佐治亞州阿特蘭大開機拍攝，兩個月後卻傳出飾演黑豹妹妹、瓦干達公主「舒妮」（Shuri）的英國黑人女星Letitia Wright在片場受傷。近日她已經重回片場，但又傳出她再次陷入反疫苗的風波。



飾演「舒妮」的英國女星Letitia Wright去年12月陷入「反疫苗」的言論風波，近日又傳出她再次陷入反疫苗的風波。（《黑豹》劇照）

在去年12月，《黑豹》女星Letitia Wright在Twitter分享了一條長約69分鐘的片段，內容全是質疑新冠肺炎疫苗的成效，引發一場反疫苗的爭議。這片段由Light London Church領袖Tomi Arayomi製作，內容是質疑新冠肺炎疫苗的認受性，當時Letitia Wright分享片段時還貼上了祈禱的手勢。

然而這貼文瞬間引起極大爭議，Letitia Wright的回應言論更惹來各方批評，當時她寫道：「如果不合乎主流的意見，但你提出問題，並自我思考，你就會被指控。」當時甚至有知情人士透露，因為陷入言論風波的Letitia Wright，甚至失去繼承「黑豹」稱號的機會。然而事件之後卻不了了之，Letitia Wright逃過一劫。

美國傳媒《The Hollywood Reporter》指飾演「舒妮」的Letitia Wright是反疫苗的中堅份子。（《黑豹》劇照）

然而近日美國傳媒《The Hollywood Reporter》發布了一份荷里活對新冠肺炎疫苗的報告，據了解，《黑豹》女星Letitia Wright繼續表達她反疫苗的的立場。報道又稱：「由Rob Schneider（現正拍攝Netflix電影《Home Team》）到Letitia Wright（拍攝Marvel電影《黑豹2》），許多演員都在社交媒體上表達反對疫苗的立場。在Letitia Wright的報告中，有消息人士表示，她在阿特蘭大的片場仍然堅持反對接種疫苗。」

《黑豹》續集正在拍攝中，可惜飾演「黑豹」的查特域克保斯曼已經離世。（《黑豹》劇照）

其實目前許多荷里活製片商已經強制要求接種新冠肺炎疫苗，並明確指出誰人已經接種及誰人沒有接種。《The Hollywood Reporter》續補充表示：「迪士尼在10月中開始更新其製作系統，該系統會確認員工接種疫苗的狀況，這是與兩大荷里活工會之間的工作協議。A區將會是一個屬於完全接種疫苗的工作區，在此工作的人員會獲發一條手帶識別。」然而有指拍攝中的電影或劇集，將不適用於新系列，故《黑豹2》將並有納入此系系統。