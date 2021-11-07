《梅艷芳》披露與近藤真彥戀情　胡子彤飾徒弟︰戴上假髮便有感覺

改編自香港女兒梅艷芳一生的傳記電影《梅艷芳》，將於11月12日正式上映。要詳述梅艷芳一身，當中涉及的人物多不勝數，連帶她的戀情亦將會在電影中盡情展現。在最新曝光的一輯劇照上，便發現有一個暗喻近藤真彥的角色，以描述梅姐當年的秘密戀情。另外，梅姐向來熱衷扶持後輩，其中男子組合草蜢就是其徒弟之一，在戲中亦有閃現登場。



由日本演員中島步飾演的後藤夕輝，角色影射曾與梅艷芳相戀過的日本歌手近藤真彥。（《梅艷芳》劇照）

電影《梅艷芳》除了紀錄梅姐的輝煌事業，亦有記下她兩段戀情，當中與日本歌手近藤真彥的戀情就在戲中全面公開，不過礙於當事人未必想舊事重提，所以戲中角色名改以「後藤夕輝」取代，而電影就由日本演員中島步飾演，戲中講到二人情投意合熱戀中，但就被日本經理人公司發現，既禁絕戀情曝光，更要求分手收場，最後就只有無疾而終，沒結果的一些感情。

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胡子彤飾演蔡一智︰似樣咩？

比較有趣是戲中梅姐一眾徒弟都有亮相，雖然戲份不多，亦沒有逐一介紹，但由於胡子彤以一頭長髮現身，好明顯他就是在飾演草蜢的蔡一智。胡子彤接受《香港01》訪問時，也笑言知道要扮演蔡一智，都有向劇組疑問。胡子彤︰「當知道有份演都驚喜，因為是人物傳奇片，想知自己可以演甚麼角色，得知要演蔡一智時，我有反問︰『我同蔡一智會似樣咩？』但當穿上戲服，戴上假髮後，就發覺有幾分相似，造型幫了不少。」

胡子彤沒有經歷過梅姐年代，對她的認知都只限翻看舊作開始，所以接到角色後，要盡量了解事件背後正發生甚麼事，以配合當時情緒。「其中一幕講到梅姐在2003年，以演藝人協會會長身份，籌備大球場1:99演唱會，她當時身體不好，全靠一份堅持撐住，這跟我們時下的情況相似，所以她教識我們，不論環境順逆，都要做好自己。」