梅艷芳｜還原張國榮出殯　劉俊謙瞓棺木助王丹妮入戲事後相擁爆喊

香港天后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》將於11月12日盛大公映，今早（5/11）電影公司公布戲中兩大場口，分別是梅姐紅館告別舞台及哥哥張國榮出殯，戲中動用大量人力、物力將這兩個難忘的場口重現觀眾眼前，緬懷之餘再一次讓大家看見香港電影人為電影所付出的努力。
特輯先講到哥哥出殯的大場面，拍攝過程困難重重。導演梁樂民憶述：「我們大部份根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要週日，早上九時之前要完成，以免影響殯儀館的正常運作。拍攝的環境是兩條交通要道，當天零晨兩、三點各部門便要出動standby，包括動用了幾乎全港臨時演員扮演歌迷、途人，過程須要多次排練，綵排和拍攝期間遇上大雨，最後連預先準備的航拍部分也得告吹。幸得拍攝指導潘耀明出動了七位攝影師和七部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉，所以真心感謝各部門單位的努力和付出。」
回顧哥哥張國榮出殯當日：
+3
電影還原哥哥張國榮出殯當日：
+14
當中更令導演讚嘆的是，飾演張國榮的劉俊謙本應無須出現在王丹妮（Louise）向哥哥棺木告別的一幕，但因為要王丹妮對着空氣拍攝的確有難度，阿謙為了幫Louise入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態，事後兩人相擁爆喊，同時建立了非一般的友誼。
+2
梅艷芳｜何超蓮慶幸睇過梅姐最後演唱會 提醒影迷必帶紙巾進場《梅艷芳》倫永亮回想最難忘合作 「有首歌佢睇歌詞已手震」梅艷芳58歲冥壽｜《男人四十》演師奶都似港姐 逐套衫試身零怨言梅艷芳｜搭荔園尖東海旁重現舊香港 導演梁樂民：貴到差啲想唔拍梅艷芳｜展出最後婚紗等3套舞台服 粉絲提供37年來珍藏梅艷芳｜廖子妤演梅愛芳喊出姊姊情 王丹妮︰喺醫院一番話好辛苦《梅艷芳》成釜山國際電影節閉幕電影 還原梅姐非凡傳奇一生梅艷芳｜王丹妮感激廖啟智用心導戲 ：他願意用很多時間去了解我《梅艷芳》名模王丹妮擔正做梅姐 「驚到匿埋喺酒店房沉澱2日」