梅艷芳｜還原張國榮出殯　劉俊謙瞓棺木助王丹妮入戲事後相擁爆喊

香港天后梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》將於11月12日盛大公映，今早（5/11）電影公司公布戲中兩大場口，分別是梅姐紅館告別舞台及哥哥張國榮出殯，戲中動用大量人力、物力將這兩個難忘的場口重現觀眾眼前，緬懷之餘再一次讓大家看見香港電影人為電影所付出的努力。



《梅艷芳》還原哥哥張國榮出殯當日。（影片擷圖）

特輯先講到哥哥出殯的大場面，拍攝過程困難重重。導演梁樂民憶述：「我們大部份根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要週日，早上九時之前要完成，以免影響殯儀館的正常運作。拍攝的環境是兩條交通要道，當天零晨兩、三點各部門便要出動standby，包括動用了幾乎全港臨時演員扮演歌迷、途人，過程須要多次排練，綵排和拍攝期間遇上大雨，最後連預先準備的航拍部分也得告吹。幸得拍攝指導潘耀明出動了七位攝影師和七部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉，所以真心感謝各部門單位的努力和付出。」

回顧哥哥張國榮出殯當日：

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電影還原哥哥張國榮出殯當日：

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當中一幕講到梅姐到達哥哥的靈堂。（影片擷圖）

當中更令導演讚嘆的是，飾演張國榮的劉俊謙本應無須出現在王丹妮（Louise）向哥哥棺木告別的一幕，但因為要王丹妮對着空氣拍攝的確有難度，阿謙為了幫Louise入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態，事後兩人相擁爆喊，同時建立了非一般的友誼。