梅艷芳｜借掌摑事件呈現另一面　導演梁樂民︰傳記不應只歌功頌德

電影《梅艷芳》，導演梁樂民將已故天后梅艷芳的一生，拍得細膩，亦將一幕幕經典時刻重現觀眾眼前。電影是兩小時的創作，對於梅姐40年的傳奇一生，當然不夠定必要作出取捨。有已入場欣賞的觀眾質疑，為何在眾多內容下，仍堅決要將不快的拍掌摑事件拍下來，壞了梅姐形像。不過導演梁樂民則有另一看法，更視這事件對梅姐來說是人生轉捩點。



訪問過不少梅姐朋友，大家心中都覺得梅姐冇走過，又說這位老友經常遲到，她只是遲少少，（梁碧玲 攝）

這位老友沒走過

137分鐘的片長，內容其實相當豐富，但導演透露原先片長會更長。梁樂民︰「劇本完成時有150頁劇本，正常一部港產片是100頁左右，而預計的拍攝時間足足有80日，拍完再加7日補戲，以文戲為主的作品計，開工日子算多，而拍竣後，如何取捨內容也是近一年來不停處理的事。」

為了故事不要偏離真實太遠，導演梁樂民跟編劇向不少梅姐身邊人做很多訪問，結果發現她的朋友對於梅姐的離世都有個共通點，就是認為她沒離開過。「這一點好有趣，大家心中都覺得梅姐冇走過，又說這位老友經常遲到，她遲少少便到，大家不約而同有這份感受，每講到興奮的回憶便十分開心，不會過份悲傷，大家對她仍很有愛，仍有份不捨。」

為呈現最後一場演唱會，劇組都花盡心思呈現。（《梅艷芳》劇照）

掌摑事件是轉捩點

對於堅持重現梅姐在卡拉OK被掌摑事件，有人覺得不用再提，但梁樂民表示這是一個劇情的關鍵，亦是梅姐人生的轉捩點。「這一幕我們用了戲劇處理，因為問到當時在場的人，不少人仍健在，不如戲劇處理它。事件的真相是有的，對白都是參照現場人聽到的再作修改，盡量還原。」

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在梁樂民眼中，這場戲正好表達梅姐的氣慨。「大家經常叫她梅姐，這不止是句客套稱呼，她的確是有阿姐的氣慨。事實上她人生雖然有起伏，但入行後便算順利，18歲就贏新秀冠軍，一直都順風順水，直到90年代頭才沒這麼順意，掌摑事件正令她受到重大挫折，這亦是令她成長的關鍵。隨後便熱心公益，所以這是梅姐人生的頓悟位。而且要拍一部人物傳記，你不可以只拍她好一方面，不斷歌功頌德，而不拍她人性的故事，這才令角色立體有血有肉。」

問到導演，如果今天可以跟梅姐說一句話，會是甚麼︰「我記得江老闆，跟我說，拍這套戲最驚對唔住梅姐，但你已經對得佢住喇。所以如果有機會見到梅姐，我會說︰『姐！我盡咗力喇，相信你都看到我們好努力去還原你的故事。』」