【梅艷芳】細數梅姐9段鮮為人知的愛情故事　坦言畢生只欠一個人

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的《梅艷芳》（Anita）將在本周上映，故事根據香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成。電影帶影迷重溫她與近藤真彥及林國斌的昔日感情，可惜兩段感情最後都是失敗收場。經歷過戀愛失敗，梅艷芳曾對張國榮說：「如果我到40歲還沒有嫁出去，你娶我好嗎？」張國榮離世那年，梅姐也因癌症離開了大家，終年40歲。
據了解，入行21年的梅艷芳，其感情生活可謂波折重重，直至終年40歲仍然孑然一身。有指梅姐一生有過9段鮮為人知的感情史，她坦言畢生只欠一個人。然而在梅姐離世前，她曾多次在公開場合表示，即使沒有兒女、未曾結婚，坦言不無所憾。雖然她曾遇上多段戀情，但最終由於種種原因，愛情未能開花結果。點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史！！！
+7
梅艷芳｜良師劉培基罕有受訪 不滿人人問梅姐借錢︰欺負個好女仔《梅艷芳》Gin Lee唱《心債》做足準備︰3星期來臨瞓都背一次歌詞《梅艷芳》劉俊謙演張國榮不怕面對批評 「我是演繹早期的哥哥」梅艷芳古天樂自言拍攝喊不停 林家棟讚梅姐極力提攜後輩《梅艷芳》粉絲質疑與張國榮相處時序 劉俊謙︰演繹較早期的哥哥張藝謀遺憾《十面埋伏》未能跟梅艷芳合作 撰親筆信堅守等她來演【梅艷芳】梁家輝重提梅艷芳即傷心崩潰 哽咽說：所有人都愛妳《梅艷芳》披露與近藤真彥戀情 胡子彤飾徒弟︰戴上假髮便有感覺