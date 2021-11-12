【梅艷芳】細數梅姐9段鮮為人知的愛情故事　坦言畢生只欠一個人

由《寒戰》導演梁樂民執導、王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟及古天樂主演的《梅艷芳》（Anita）將在本周上映，故事根據香港天后梅艷芳的的真實經歷改編而成。電影帶影迷重溫她與近藤真彥及林國斌的昔日感情，可惜兩段感情最後都是失敗收場。經歷過戀愛失敗，梅艷芳曾對張國榮說：「如果我到40歲還沒有嫁出去，你娶我好嗎？」張國榮離世那年，梅姐也因癌症離開了大家，終年40歲。



由日本演員中島步飾演的後藤夕輝，角色影射曾與梅艷芳相戀過的日本歌手近藤真彥。（《梅艷芳》劇照）

據了解，入行21年的梅艷芳，其感情生活可謂波折重重，直至終年40歲仍然孑然一身。有指梅姐一生有過9段鮮為人知的感情史，她坦言畢生只欠一個人。然而在梅姐離世前，她曾多次在公開場合表示，即使沒有兒女、未曾結婚，坦言不無所憾。雖然她曾遇上多段戀情，但最終由於種種原因，愛情未能開花結果。點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史！！！