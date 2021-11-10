張藝謀遺憾《十面埋伏》未能跟梅艷芳合作　撰親筆信堅守等她來演

香港天后梅艷芳傳記電影《梅艷芳》將於11月12日上映，較日前著名導演張藝謀接受訪問，談及18年前差一點便可跟梅艷芳在《十面埋伏》中合作，可惜當時梅艷芳突然發現患上癌症，最終大家未能如願合作，成為一件憾事。



張藝謀跟梅艷芳都對於未能在《十面埋伏》中合作而感到可惜。（資料圖片）

《十面埋伏》張藝謀、梅艷芳差一點就能合作

近日張藝謀在訪問提及跟梅艷芳的往事：「我是最後一位梅艷芳想合作的導演，那時候她已經病得很重，我們也不是很了解，正好我拍《十面埋伏》，其中有一個大姐，一個飛刀門幕後的一位大姐，我們覺得她可能很適合。我當時就通過江老闆（江志強）跟她聯繫，她就很高慶，欣然同意，我們就開始看檔期，希望她來幾天，她很有興趣很有熱情，很希望跟我合作。」

張藝謀拍《十面埋伏》有個飛刀門幕後大姐角色，十分希望由梅艷芳演出。（影片擷圖）

梅艷芳宣布患癌 需退出《十面埋伏》

可惜的是，2003年9月梅艷芳開記者會對外公布患病，「我有癌症，我有子宮癌症。」當時媒體報導指出《十面埋伏》將會換角，標題寫着「其經理人稱若她身體真出現問題，會退出張藝謀的武俠新片」。

張藝謀對江志強飛示要支持梅艷芳，所以一定堅決要等她。（影片擷圖）

張藝謀：「要支持梅艷芳，堅決要等她！」

張藝謀在訪問中續指：「那時侯事實上我們知道，當然電影就是這樣，有討論要不要換角色，當時我跟江老闆就商量好，我們就對外宣布說我們永遠等她。」而訪問中加插當年的黑白片段，當時《卧虎藏龍》、《十面埋伏》和《梅艷芳》知名製片人江志強更攜同報紙，遠道飛到烏克蘭跟張 藝謀討論換角一事，兩人神色凝重，江志強自言：「我告訴她（梅艷芳）你放心，這件事我們跟你一樣，都會堅持到底。」張藝謀同樣回應：「我們堅決要等她，我們這個時候一定要團結一致，我們要支持梅艷芳，我們堅決要等她！」

張藝謀寫親筆信 望給予力量梅艷芳

張藝謀憶述：「我們就說要等到最後，我們知道…是等不來這個人了，但是我們希望讓她知道我們在等她，我們希望在這個生命中的最後給她一點力量，給她一點自己給自己的一種勇氣。」而當時張藝謀更連夜寫了一封信給梅艷芳，信的內容大概就是說「會永遠等她這個 角色，在我的心目中，這樣的一個大姐形象非她莫屬，她是最佳人選，我沒有考慮別人，要等她到最後，希望她好起來，希望她能出現在我們現場。」

「親愛的梅艷芳：

我們已經在烏克蘭開始拍攝《十面埋伏》了，一切進展順利。

我在報紙上讀到你身體有些欠佳，非常惦念，希望你多多保重！

我看到你講，你會坦然面對病痛，你會繼續正常工作，心裡很感動。

我相信你的誠意，你的決心和你的勇氣！你從來盲是一個堅強的人。

很多年以來，你所做的一切，都證明了你是一個堅強的人！

我非常熱切地盼望着跟你合作，因為，你是我心目中最優秀的女演員。除了他，我們不做第二人選！我會一直等你，到你認為合適的時間。另外，「大姐」這個角色全部是文戲，所需時間也不長，請你放心。

儘管我不能完全瞭解你身體的情況，但我十二萬分地期盼你參加《十面埋伏》。我希望這次小小的合作只是一個開始，我希望我們以後還有更大更重要的合作。

謹寫此信表達我對你的祝福，同時表達我對你的支援和期待！再說一句：我會一直等你！

祝你身體健康，心情愉快！

張藝謀」

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當時張藝謀跟《十面埋伏》的劇組在片場悼念梅艷芳。（影片擷圖）

《十面埋伏》字幕特別向梅艷芳致敬

到了最後是江志強打電話跟張藝謀說梅艷芳來不了，說是癌症而且是晚期了，那時候大家大吃一驚，後來很快就傳來她過世的消息，當時張藝謀跟《十面埋伏》的劇組在片場悼念梅艷芳，而江志強跟張藝謀說到，最後梅艷芳還是很記掛、很遺憾未能達成該次合作。最後張藝謀講到：「我記得很清楚，我們在《十面埋伏》最後的電影字幕上，特別向她致敬，一個沒有完成的合作，但是還是向她致謝，感謝她對我們的信任。」而大姐一角最後由北京演員宋丹丹演出。