《梅艷芳》首日累積票房379萬稱霸　單日票房直逼Marvel《尚氣》

改編自梅艷芳傳奇一生的電影《梅艷芳》，經過連月來的密集式宣傳，昨日（12/11）終於開畫，成績極好，連同之前的優先場數字，開畫日累計大收379萬，就算減去優先場票房，首日票房都大收311萬，成為2021年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影。數字更直逼由梁朝偉、劉思慕、陳法拉主演的Marvel電影《尚氣》開畫票房，可喜可賀。



演唱會一幕，是戲中一個主場景，大家都嚴陣以待去還原真實情況。（《梅艷芳》劇照）

電影《梅艷芳》昨日上畫，在戲院8成限座下，全日累積票房379萬港元，而首日票房亦有311萬港元，成績極好。作為一部香港電影，開畫日能大收379萬，絕對是異數。綜觀2021年具話題的香港電影開畫數字，年初的《拆彈專家2》，在戲院限座5成下，單日票房收117萬港元。甄子丹、謝霆鋒主演的《怒火》，於8月19日香港開畫，首日票房大收140萬，連同優先場票房累積高達170萬，成績驕人。至於大熱作《媽媽的神奇小子》，開畫日都過百萬。

《梅艷芳》精彩劇照

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跳出港片，今年另一話題作必然是由梁朝偉、陳法拉、劉思慕主演的Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），當日開畫都累計達317.9萬票房，成為2021年開畫單日票房冠軍（星期四上映電影），可見《梅艷芳》的威力絕對不遜於超級英雄電影。

《尚氣與十環幫傳奇》靈活運用了各種東方元素及武術，對華人觀眾特別有親切感。而《梅艷芳》開畫日票房數字更與《尚氣》睇齊。（電影劇照）

導演梁樂民︰

對於票房大收，導演梁樂民得知後非常興奮，但他都強調要存有謙卑的心面對︰「我們拍這部電影，最想是將梅姐這位歌后傳奇一生，帶給觀眾，不單是經歷過的一代，最開心是在戲院見到不少90後00後都入場欣賞，見到好多觀眾帶埋爸爸媽媽入場，這是好窩心的事。真係好多謝香港觀眾的支持，香港電影是好需要香港觀眾入場支持！」主角王丹妮︰「好想傳承梅姐的精神，只要有信心就冇難事，那份堅定和永不言敗的精神。好感動大家入場，這是一份鼓勵，完全感受到香港人沒有忘記梅姐。不少00後看完電影，都說要上網重溫梅姐的事跡，更成為梅姐粉絲，我覺得這是自己的使命。」而「梅艷芳」更成為Google搜尋第一位。