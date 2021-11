《梅艷芳》首日累積票房379萬稱霸　單日票房直逼Marvel《尚氣》

改編自梅艷芳傳奇一生的電影《梅艷芳》,經過連月來的密集式宣傳,昨日(12/11)終於開畫,成績極好,連同之前的優先場數字,開畫日累計大收379萬,就算減去優先場票房,首日票房都大收311萬,成為2021年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影。數字更直逼由梁朝偉、劉思慕、陳法拉主演的Marvel電影《尚氣》開畫票房,可喜可賀。



演唱會一幕,是戲中一個主場景,大家都嚴陣以待去還原真實情況。(《梅艷芳》劇照)

電影《梅艷芳》昨日上畫,在戲院8成限座下,全日累積票房379萬港元,而首日票房亦有311萬港元,成績極好。作為一部香港電影,開畫日能大收379萬,絕對是異數。綜觀2021年具話題的香港電影開畫數字,年初的《拆彈專家2》,在戲院限座5成下,單日票房收117萬港元。甄子丹、謝霆鋒主演的《怒火》,於8月19日香港開畫,首日票房大收140萬,連同優先場票房累積高達170萬,成績驕人。至於大熱作《媽媽的神奇小子》,開畫日都過百萬。

《梅艷芳》精彩劇照

跳出港片,今年另一話題作必然是由梁朝偉、陳法拉、劉思慕主演的Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),當日開畫都累計達317.9萬票房,成為2021年開畫單日票房冠軍(星期四上映電影),可見《梅艷芳》的威力絕對不遜於超級英雄電影。

《尚氣與十環幫傳奇》靈活運用了各種東方元素及武術,對華人觀眾特別有親切感。而《梅艷芳》開畫日票房數字更與《尚氣》睇齊。(電影劇照)

導演梁樂民︰

對於票房大收,導演梁樂民得知後非常興奮,但他都強調要存有謙卑的心面對︰「我們拍這部電影,最想是將梅姐這位歌后傳奇一生,帶給觀眾,不單是經歷過的一代,最開心是在戲院見到不少90後00後都入場欣賞,見到好多觀眾帶埋爸爸媽媽入場,這是好窩心的事。真係好多謝香港觀眾的支持,香港電影是好需要香港觀眾入場支持!」主角王丹妮︰「好想傳承梅姐的精神,只要有信心就冇難事,那份堅定和永不言敗的精神。好感動大家入場,這是一份鼓勵,完全感受到香港人沒有忘記梅姐。不少00後看完電影,都說要上網重溫梅姐的事跡,更成為梅姐粉絲,我覺得這是自己的使命。」而「梅艷芳」更成為Google搜尋第一位。