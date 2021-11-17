《飯戲攻心》黃子華開金口　惡搞「唔該熄咗你個電話啦」做開飯版

2022虎年賀歲電影《飯戲攻心》，由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之及陳湛文主演，電影未有正式預告，但一眾演員率先為新戲唱宣傳歌拍MV，宣傳歌《飯氣歌》更是將百老匯院線的《戲院禮儀片》重新編寫，找來小克主理惡搞歌詞，今次亦是子華再開金口唱歌。

６位演員，將《戲院禮儀歌》來個真人惡搞版。（電影公司提供）

原曲大家都識唱，唱到有感情。（影片截圖）

MV充滿賀年氣氛，眾演員伴隨着音樂在場排舞，一來就以碗筷打起拍子，配合他們的動感舞步，已感受到喜氣洋洋的新年氣氛。跳舞雖然並非子華專長，但張繼聰與王菀之合拍地為子華示範舞步，而在綵排期間子華亦找到自己崗位，他得悉導演需要找一個彈結他的演員，隨即手執小結他埋位：「我彈Banjo，你們跳舞吧﹗」而張繼聰、鄧麗欣、王菀之及陳湛文就在MV中盡情表現出舞蹈細胞，穿上小圍裙的王苑之，鬼馬跳着可愛跳步。

大家真開飯，拍MV。（電影公司提供）

黃子華在MV中有開腔演唱，雖然短短數句，已表現出很有力量，飾演大哥的子華，帶領着戲中二哥張繼聰、三弟陳湛文，加上親密女友Stephy及林明禎和伙頭將軍王菀之，一齊吃團年飯、歡唱跳舞。拍攝MV的道具組製作認真，準備了不少賀年食品，一碗巨型白飯更逗得他們滿心歡喜。

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林明禎早前因要返台灣工作，故率先拍攝個人部份，MV中跳舞及大show可愛性感，對明禎來說是駕輕就熟，沒有難度，明禎表現專業，在拍攝完成後，仍然堅持詢問導演是否需要多拍一些，務求將MV拍得完美，明禎問導演：「導演係唔係唔需要我喇？」奈何導演請明禎食檸檬，表示已足夠，讓明禎收工回家休息，大功告成的明禎，當然樂意吃這個檸檬。