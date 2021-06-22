《飯戲攻心》預告黃子華做鄧麗欣愛情軍師　林明禎曬標準廣東話

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-22 11:15

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、大馬女神林明禎、張繼聰、王菀之以及《三夫》男主角陳湛文主演的2022年賀歲片《飯戲攻心》昨日（21/6）舉行宣傳活動，意想不到更即晚公開首條預告片。

黃子華再次攻入賀歲檔。（影片擷圖）

在電影《飯戲攻心》中，黃子華跟張繼聰為異父異母兄弟，後來戲中阿聰的媽媽跟子華爸爸一齊，生了三弟陳湛文，不過兄弟感情似乎都不錯。

預告開首子華神已經提大家「食飯，七分飽」，又講到在愛情上「幸福最大的障礙就係對未來有太大嘅期待」，講食飯加感情又會發展成怎樣的戲碼呢？

Stephy曾在訪問時曾形容自己角色是個「女神經」。（影片擷圖）

而Stephy在訪問時曾形容自己角色是個「女神經」，個性「跳掣」不時發癲，預告即可見到她這面，而且似乎她正是有感情問題的一位，手持電話讀到當中訊息「總之我們在一起就會PK！OK？」，但子華神聽完教路：「（其實）冇問號㗎！」未知最終如何跟子華神走在一起。

林明禎在戲中飾演KOL，全戲都會講廣東話。（影片擷圖）

另外「大馬女神」林明禎在戲中飾演KOL，在訪問中她提及跟子華與張繼聰等前輩合作感到壓力，加上不精通廣東話，拍每一場戲都覺得好困難，自言自己似是外星人，難以融入。據知今次林明禎將會全程講廣東話對白，早在香港隔離時已在IG上呼籲全世界都要同佢講廣東話，預告中可見她苦練有功：「你要衷心咁煮一樣嘢俾佢食，你會煮咩？」發音已經好唔錯喇，搞笑在於飾演廚藝了得的王菀之毫不猶豫回應：「屎！」

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