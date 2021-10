勿念｜岑寧兒睇完林嘉欣拍MV後重新錄音：之前嘅語氣唱得太OK

岑寧兒(Yoyo)早前推出新歌《勿念》,作為其廣東專輯的第二主打。歌曲MV成為其中一大亮點,作品不但邀得林嘉欣、鍾雪瑩和韋羅莎(Rosa)擔任女主角,導演Halftalk更一口氣製作出四個不同版本,早前她與Yoyo在Instagram直播中直言本來沒有這個打算:「我本身係諗住做一個MV咋,但係拍拍下覺得啲演員嘅演技真係太好,如果濃縮咗得一個就好似太嘥。估唔到真係一日裏面拍晒之後夠剪到四個MV出嚟。同埋真係唔會有咁多artiste夠膽將一首歌分散做咁多video,始終view數會散開。」在直播期間,Halftalk也有解答網民疑問,分享《勿念》MV拍攝背後的花絮。



早前Yoyo與MV導演Halftalk開直播,分享《勿念》MV的故事。(岑寧兒IGTV影片截圖)

唔想韋羅莎拍MV再扮舞台劇演員

《勿念》MV總共分成三個故事,林嘉欣表達的是Yoyo的故事,Rosa則以Halftalk自身故事為藍本,而鍾雪所演的故事是陳詠謙在開會期間提出。很多觀眾都對Rosa扮演一位歌手感到好奇,甚至連Yoyo都以為對方在MV中是舞台劇演員。Halftalk解釋在構思故事時已經覺得《勿念》所表達的情感與Yoyo有關,因此一早已經決定主角在故事中必須是位歌手:「一開始未諗住分做四個MV嘅時候,我已經諗住拍關於你嘅故事,嗰陣時已經覺得呢個角色係歌手。如果係搵Rosa的話,我係唔想搵佢做返舞台劇演員,如果唔係就變咗好似講緊佢嘅故事。」

+ 5

林嘉欣還原Yoyo移居台灣故事

至於嘉欣的版本是與Yoyo的內心故事有關,Halftalk希望拍出一段在台灣生活的故事,但要在香港模擬台灣的生活難度非常大:「要喺香港假扮喺台灣真係太假,就算我點做都好,始終都唔係喺呢一個城市。其實每個城市拍出嚟嘅色真係會唔同,就係拍出嚟嘅味道會唔同,所以我想喺台灣度拍一啲真實嘅片段。」於是Halftalk就找到台灣導演陳映之幫忙,他曾經憑蘇打綠《日光》MV贏得第21屆台灣金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」(現稱「最佳MV獎」),她也沒想到對方會親自出馬:「本身我係諗住搵佢問下有冇其他人可以幫到我,點知佢話要幫我,就促成咗呢件事。」在拍攝期間,Halftalk需要與陳映之緊密溝通,才能令騎電單車一幕的替身身份不被發現,除了在台灣尋找演員尋找不少心思外,她更把嘉欣戲中所用的同一型號頭盔寄到台灣,令在當地拍攝的橋段更逼真。

+ 4

曾因喊戲而意見分歧

在直播中,Halftalk分享了拍攝嘉欣部份時的一個小秘密。原來二人在表達思念的形式上曾經有分歧,Yoyo希望演員在鏡頭前不哭,認為拍攝出來的效果更揪心;不過Halftalk卻希望以喊戲表達,害怕自己沒有足夠功力拍出Yoyo希望的感覺,於是趁Yoyo不為意,在嘉欣離開化妝間後與對方交談:「我直頭同佢講我哋有呢個意見分歧,因為我覺得冇理由唔喊,只不過係喺自己屋企,冇其他人喺度,真係好傷心,點解要唔喊?當然佢同你比較熟,我直接問佢,假設主角真係岑寧兒,佢係咪會喺喊?佢冇答我,話明白我哋嘅諗法,陣間就做畀你睇。」不過Halftalk仍強調,關鍵在於最後擦眼睛,表達自己一切安好的狀態。Yoyo得知後也不禁說:「好彩你冇聽我講,我真係後知後覺,我明白點解佢哋要喊,因為佢哋要睇到自己嘅脆弱,唔OK嘅一面先會感動。」

嘉欣演呢場喊戲之前,已經消化咗Halftalk同Yoyo嘅諗法。(MV截圖)

拍完MV即重新錄音

過去拍攝MV時,場地都會在進行期間播放新歌,不過Yoyo透露,當日演員和工作人員所聽到的並非最終版本。她透露在拍完MV後,自己需要分別再看著嘉欣和Rosa演出片段,才領悟歌曲希望表達的真實情感。她解釋:「我之前唱嗰個vocal太OK啦,因為呢首歌講嘅其實就好似Rosa打出嚟嗰句『I really miss you, but I’m OK』,但係原本嗰個版本嘅語氣太多『OK』,感受唔到嗰個思念。」