濁水漂流專訪｜李麗珍：貧富懸殊越來越嚴重！坦言俾香港樓價嚇親

在本屆金馬獎拿下12項入圍的港產片《濁水漂流》，片中集結吳鎮宇、謝君豪，李麗珍等，而李麗珍日前提到為何被《濁水漂流》如此特別的電影題材吸引，李麗珍竟笑說是被香港的「高樓價」嚇到了。



李麗珍認為香港高樓價是非常特別的現象：「不知道為什麼近10年貧富懸殊越來越嚴重，有人只能露宿街頭，卻也有人住得起很貴的豪宅，我最希望是所有人都可以有一個安樂窩。」而李麗珍說，這次拍戲過程心情都很好，因為可以吃到叉燒飯：「我覺得好開心，時間到就吃飯，我最喜歡吃叉燒飯，製片都知道，所以都會專門幫我點。」

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而此次與吳鎮宇合作，李麗珍透露因為兩人在過去就曾合作過，因此完全不會感到陌生，拍攝過程也都很好溝通，對比吳鎮宇的角色「輝哥」常常在生氣和罵髒話，李麗珍開玩笑的說：「我是負責聽罵他髒話的。」

另外入圍最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲的黃衍仁，在《濁水漂流》裡身兼多職，除了主題曲及配樂外，在電影裡也下場演一角，演出其中一位露宿者「阿來」，電影MV以他的角度去看這些露宿者們的故事，為了想出適合電影的音樂，讓他傷透腦筋：「我在想可以包著整個故事的一個旋律，後來發現就是電結他，它彈出來的時候是一步一步的走，但是感覺會有點蹣跚，像必須用自己的力氣去邁開步伐。」而提到電影中「木仔」不離手的口琴，黃衍仁認為：「這是一些平時看電影比較少用來當配樂的樂器，他那種弱、原始的感覺，我覺得和這部電影是配合的」。

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