李冰冰微博出長文自爆近年身體變差　「最可怕的是沒有睡眠」

現年48歲的李冰冰早前在微博發布參加中國綜藝節目《奇遇人間角落》的照片，並配以長文，透露自己這幾年「身體一直不太好」，還「一直在看病」，更慨嘆「最可怕是沒有睡眠」，這情況讓許多網民非常擔心，紛紛留言支持她。



李冰冰早前參加中國綜藝節目《奇遇人間角落》，她在節目中是一位寵物擺渡人。（李冰冰微博圖片）

李冰冰近年的電影工作可謂停了下來，上一部的電影作品已經要數到2018年上映的《謎巢》（Guardians of the Tomb）及《極悍巨鯊》（The Meg）。早前她在微博撰寫長文，指自己已經拍完《奇遇人間角落》5天了，指這五天宣洩了內心各種淤堵：「生活中幾乎不怎麼哭的我，把幾年的眼淚都哭完了，感覺哭也是一種排毒的方式。」

李冰冰參演的《極悍巨鯊》在2018年上映。（《極悍巨鯊》劇照）

之後李冰冰談到與父母的關係，指出：「這幾年跟父親的關係總是特別緊張，沒有其他原因，只是因為愛！因為太愛他們，太操心他們了。當他們沒有按照我的思路和認知去照顧自己時，我們便能因為雞毛蒜皮的小事大吵一架，不歡而散。最後的結果就是我們之間變得儘量少說話。」她還表示，明明是互相掛念，但偏要選擇互相傷害。

李冰冰與積遜史特咸合作《極悍巨鯊》，據了解，劇組正籌備續作。（《極悍巨鯊》劇照）

在今次錄製《奇遇人間角落》的第二天，李冰冰意外收到父親的訊息，內容是叫她好好睡覺，不要有負擔，還指出父母的那種愛是不會說出口，但心裡還是很愛她們，收到訊息後，李冰冰哭了。

據了解，李冰冰當年拍《謎巢》時，連續發高燒21天。（《謎巢》劇照）

最後她提到「睡眠」二字時，就讓她感到恐懼，因為失眠令她每天都要吃大量藥物，但效果不顯著。由於長時間失眠，令她精神崩潰，整個人都變得敏感脆弱：「這幾年我的身體一直不太好，一直看病，檢查下來又沒什麼大的毛病。但卻總是莫名其妙的就容易疲倦，眼睛疼、沒力氣、脆弱、敏感、怕冷怕風、最可怕的是沒有睡眠！」

《謎巢》是中國及澳洲的合拍片，由李冰冰、Kellan Lutz、Kelsey Grammer及吳尊主演。（《謎巢》劇照）

網民見到這則貼文，紛紛表示擔心，更勸她「真正地放鬆下來，不要給自己這麽大的壓力」。其實在拍攝《極悍巨鯊》前後，李冰冰感覺到自己的身體出現狀況；另外在拍攝《謎巢》時，她在澳洲連續發高燒21天。