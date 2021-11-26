《春光乍洩》展覽王家衛聲音導航　梁朝偉騷肌片場照首度曝光

英皇戲院繼《花樣年華》後，將於12月2日獨家全線上映王家衛導演另一經典作品《春光乍洩》全新4K 修復版，其中英皇戲院尖沙咀iSQUARE，更由11月25日起，特設「《春光乍洩》4K修復版電影展覽」，展覽劃分成多個特色區域，包括特製的巨型瀑布燈，還有多幅罕有甚至是首次曝光的現場照，其中一張梁朝偉騷肌相，最為亮眼。

踏上戲院，已見到哥哥張國榮歡迎大家「由頭嚟過」。（官方相片）

「不如我哋由頭嚟過 」是何寶榮的口頭襌，但這次重映正好讓大家由頭嚟過認識這部經典。展覽有數個展區，免費供大家入場欣賞，除了有巨型瀑布燈供大家扮梁朝偉打卡，又有王家衛導演破天荒原聲導航，跟大家「由頭嚟過」深度漫遊《春光乍洩》。而另一賣點是展出多張首度曝光的劇照，部分更是試裝的寶麗來翻拍出來，附有製作記錄，滿有第一身參與感覺。

【春光乍洩】王家衛鍾意個名 何寶榮真有其人攝影師轉行做導演

巨型瀑布燈，可以上打扮黎耀輝打卡。(官方相片)

在眾多首曝光劇照中，梁朝偉在片場的騷肌相最為吸引，當日偉仔神態自若，只是隨意的站立，就被攝影師拍下這幅相片，隆起腹肌，加上一條紅色短波褲，引人入勝。而後面的張國榮臉有傷痕妝，手有包紮起，相信是正在拍攝何寶榮療傷期間的甜蜜時光。

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展覽中，王家衛導演以聲音導航分享了整個修復旅程以及當中的難度，他提到《春光乍洩》的創作概念，原來包含了「天涯」、「去留」及「探戈」三個關鍵詞，「《春光乍洩》是個關於『團聚』的故事，我非常慶幸能在電影邁向25週年之際，能以煥然一新的面貌與影迷『團聚』。」王家衛導演說。