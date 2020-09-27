王家衛御用攝影師夏永康　「錯版」《春光乍洩》劇照創經典

由王家衛執導；梁朝偉及張國榮主演的《春光乍洩》相信在許多影迷心目中成為經典。曾與王家衛合作多次的著名攝影師夏永康近日就在上環畫廊 Blue Lotus Gallery舉辦了夏永康攝影展《春光乍洩》，展出他近20年創作生涯的精選作品。

夏永康曾稱與王家衛合作《春光乍洩》都是一次意外。（《春光乍洩》劇照）

1964年出生的夏永康在加拿大艾蜜莉卡藝術及設計大學完成學業後，之後他曾在美國Pentagram工作。他離開美國後回流香港工作，並開辦了其工作室，負責時裝及廣告拍攝。除此之外，他曾為導演王家衛負責多部電影的拍攝及設計工作，當中包括《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》。當年夏永康跟劇組同阿根廷因「意外」而拍下梁朝偉與張國榮在天台相擁的經典。

夏永康為《春光乍洩》拍攝這批經典劇照竟是來自第二次的意外。（《春光乍洩》劇照）

據了解，王家衛在1996年邀請夏永康擔任《春光乍洩》的劇照師及平面設計師，於是他聯同劇組一起到到阿根廷。然而夏永康曾稱當初與王家衛合作是「一場上天安排的錯誤」。當年仍在為唱片拍攝封面的夏永康續解釋指，當年王家衛到他的工作室找他及看他的照片，並問：「你的作品好像和別人不一樣？」當時夏永康回覆：「是的，沒有人喜歡。」然而王家衛卻笑言「我喜歡。」於是夏永康獲王家衛邀請到阿根廷拍攝《春光乍洩》劇照，那時是他首次接觸電影。

梁朝偉與張國榮主演的《春光乍洩》非常經典，而夏永康的「出錯」間接讓電影成為經典中的經典。（《春光乍洩》劇照）

據了解，梁朝偉與張國榮在阿根廷天台相擁的《春光乍洩》海報，竟然源自一次意外。有指當時夏永康首次拍攝電影劇照，並沒有用上專門為相機消音的盒子，於是當他接下快門一刻，電影收音師就走過來。可是直到電影煞科，消音盒都還沒到。由於沒有消音盒，有指他只能在梁朝偉與張國榮拍畢的那一刻，快速按下快門拍攝，而當時這批錯版劇照也意外地變成經典。

梁朝偉憑《春光乍洩》成為第17屆香港電影金像獎最佳男主角，而王家衛更在第50屆康城影展上奪得最佳導演殊榮。（《春光乍洩》劇照）