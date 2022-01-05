成龍回顧搏命拍戲感後怕　批年輕演員不敬業：不能流汗，不能辛苦

第34屆中國電影金雞獎於上星期落下帷幕，央視電影頻道特別準備了金雞獎四十周年特別訪談節目《藍羽會客廳》，除了邀請一班獎項得主做客之外，還有影壇前輩成龍。他於2005年憑藉《新警察故事》中「陳家駒」一角，斬獲第25屆中國電影金雞獎最佳男主角，亦是目前唯一一位獲得該獎項的香港男演員。



成龍於2005年憑藉《新警察故事》中「陳家駒」一角，斬獲第25屆中國電影金雞獎最佳男主角，他直言希望再奪金雞獎。（視頻截圖）

了解香港電影的觀眾都知道，成龍拍戲幾乎都是「搵命搏」，回顧一路以來如此搏命，成龍坦言其實也有後怕的感覺：「如果一個失手，沒有就沒有了，但我也不知道為什麼上天這麼照顧我，真的，如果真的要死，我是很多遍了，你看我們同行的，一個威亞拉地，死了；跳一個，終身殘廢，我們看見太多了，上天真的很照顧我。」

成龍感恩上天眷顧自己。（視頻截圖）

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談及近來一些年輕演員的現狀，他感到非常痛心，更狠批一位年輕演員團隊：「我不說誰了，我們的演員不能流汗的，我們的演員不能吊威亞，我們的演員不能做危險的東西，要用動作，要漂亮，但不能辛苦，我聽見就生氣。你對得起這麼多工作人員，在現場跟你打燈，輪候等你，你是最晚到，最早走，他們太幸福，太多人縱容他們，我在這邊呼籲一些幕後的團隊，尊重一些現場為你們付出燈光、攝影那些人，不能來到這邊（就說），我的演員要走了。」

成龍狠批年輕演員不敬業。（視頻截圖）

對此，網友們都紛紛附和道：「敷衍一下高片酬就到手了，難怪小鮮肉擠破頭也要去演戲」、「成龍那代拼命三郎的武打演員一去不回了，剩下的連繡花枕頭都不是」、「把那些人的名字都公開了，以後別說演戲了，出鏡的機會都沒有，看還敢不敢不敬業」等。