西安疫情｜疑似《長津湖》編劇爆封城實況　「自己種的菜快吃完」

由陳凱歌、徐克及林超賢聯合執導、蘭曉龍及黃建新擔任編劇，並由吳京及易烊千璽主演的《長津湖》，電影在去年9月中國上映後，創下多個票房成績，其中更超越《戰狼2》，成為中國內地票房最高電影，而且還刷新三十餘項中國影史紀錄，認真厲害，當時大部份觀眾都被志願軍忍飢挨餓的場面感動。沒想到，近日網上傳出疑似是電影的總監製兼編劇之一的黃建新因為西安疫情封城的緣故，親身向朋友訴說挨餓的實況。



《長津湖》創下多個中國電影紀錄。（《長津湖》劇照）

據網上瘋傳的紀錄顯示，一位住在西安的編劇與朋友商討封城情況的對話，當時編劇表示︰「我自己種的菜都快吃完了」，並指他自己︰「快餓死了」，他更表示︰「我哪裡知道有生之年還能挨餓，我的媽呀，出不去進不來。」而當時朋友回覆他︰「你要不要寫篇文章，來我的公號上發布，知名編劇XX有話說」。

然而這位編劇回覆稱︰「不要抬舉我，寫不了，我會被抓走的。」他更表示有人截圖在微信的朋友圈發布，區警察局直接打電話說帶走拘留︰「我人在當地火坑，不敢放放着稚子撒手不管」。

戲中吃凍馬鈴薯一幕感動許多觀眾。（《長津湖》劇照）

他的朋友聽罷表示︰「沒想到連你都能餓著，那其他人更不敢想像」，之後該編劇還表示「電影院放著歌頌，我們在挨餓，在死亡」。而他的朋友表示會打馬賽克後公布，編劇初時同意，但又勸說他「你能不能也別寫，身在這個地方，感覺好危險。」該編劇的所有擷圖對話都被打上馬賽克，但有網民猜測是西安電影人黃建新，筆名黃欣，然而黃建新目前則未對此做任何回應，甚至有網民表示，黃建新應該身在北京，目前網上謠言滿天飛，但大家都關注了西安封城的情況。