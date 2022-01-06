《鎗火》林雪拍揸筷子戲　被杜琪峯狂鬧︰兩年後就明點解我會X你

ViuTV節目《演員．門》今集繼續有游學修和陳湛文做主持，請來林雪擔任嘉賓。林雪為場務出身，當時自己主動提出轉做幕前，他直言突然有個念頭︰「覺得好多演員…嘩咁都算演員呀？咁我都可以做到喎，所以就想試下。」



林雪本來想做第二個劉德華，誰知成為了第一個林雪。（影片擷圖）

林雪笑言當時偷睇三級片《燈草和尚》的拍攝，覺得自己都能夠做到，只是脫掉上衣，然後側拍特寫，而男主角都只是喘氣而已，冇咩演技可言。不過他特別地講到20年的演員生涯中，學懂了演戲要循序漸進，學習完要懂得收歛。

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接近死亡的一次演出

事實上，林雪在演員生涯中都有數次與死亡十分接近。「我拍《暗戰2》時，企喺48樓上面，仲要企喺天台邊，表示自己係談判專家，內心有幾強大。（有冇吊威也？）有，但我知道條威也對我嚟講係冇用，條威也得2mm粗，唔夠筷子粗，仲要綁喺皮帶度。」加上環境因素影響，真的跌下去，威也就會被天台鋒利的邊緣磨擦，一斷就不堪設想。

林雪2009年拍攝《復仇》時，一場在樓梯追擊戲，要由三樓跳到二樓，二樓跳到後巷，第一跳已經斷韌帶，不過仍然堅持完成原定的所有戲份。（影片擷圖）

一場揸筷子戲被杜Sir鬧到標冷汗

另外，林雪被杜Sir鬧都不是新聞，但數鬧得特別狠一次，就要講到拍攝《鎗火》拎筷子一幕。事關該場戲杜琪峯要求他拍食飯戲，邊食邊講但過程不要放下筷子，只是林雪自小食飯的習慣就是夾餸、食飯、放下筷子，拍了幾take都如是，杜琪峯當時大鬧：「咪講咗叫你唔好擺低筷子，做乜X嘢又擺低筷子！」林雪再講到：「X街！我一直標冷汗！」

林雪拍攝《鎗火》時，拎筷子一幕都被杜琪峯鬧是垃圾！（影片擷圖）

林雪在節目中，更重演一次當年自己不成功的一take，不過他更講因為唔明點解被鬧，於是膽粗粗問導演：「導演我知我唔啱，做唔到你要求，你可唔可以唔好喺咁多人面前X我呀？你X我我都唔知點咁，而家連行路都唔自然。」當時杜琪峯講到：「兩年後你就會明點解我會X你。」

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後來林雪去睇《鎗火》午夜場，終於明白點解杜Sir會罵︰「角色個思維根本唔係食緊飯，佢係諗點樣活下去（戲中呂頌賢闖禍，眾兄弟正在想辦法救他）。拍攝時有好多演員，導演冇辦法逐一解釋，而家睇到當然明白。」大家有機會重溫《鎗火》這一幕，就會看出林雪那種想放低筷子又急急拎起的動作，散發出一種不安感覺，正好表達那種心不在焉。

點擊重溫《鎗火》：