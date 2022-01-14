最強成人電影女星有專屬蠟像好巴閉　自爆未成年時曾遭輪姦

「色情女王」Jenna Jameson近日在其社交平台透露，她自己患上一種罕見的自體免疫性疾病格林－巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome），會影響身體的神經及肌肉，導致心率及血壓異常，最嚴重的情況可能危及生命，需要使用呼吸機輔助。目前Jenna Jameson已經在醫院接受治療，最新消息指，她的腳變得愈來愈細，或者不能再次走路。



現年47歲的「色情女王」Jenna Jameson成功在主流與成人電影遊走。（IMDb 圖片）

「色情女王」Jenna Jameson

現年47歲的Jenna Jameson被譽為是最成功的成人電影演員，更獲封為「色情女王」。她在1993年開始拍攝色情電影，短短3年間，她已經獲得個美國主流色情電影業組織的「頂尖新人」獎。自那時開始，她贏得超過35個成人電影獎項。

她之後在2000年與Jay Grdina創立成人電影公司ClubJenna，其中一部成人電影更曾成為2002年最暢銷暨最佳出租成人電影。之後她在2005年獲得Playboy TV為她主辦真人實境選秀節目《Jenna's American Sex Star》，為期8個月，讓成人演員爭奪ClubJenna的合同。

Jenna Jameson在主流作品露面時，雖然曾引起爭議，但她曾表示「成為家喻戶曉的名字對我來說是很重要的事。」（IMDb 圖片）

Jenna Jameson在2歲生日前母親離世，16歲時慘遭兩次強姦

Jenna Jameson曾演出過成人電影，更曾擔任成人影片監製。她之後還成功「撈過界」打入主流流行文化。早在1997年，她亦開始參演主流電影、主持節目及為電子遊戲配音、更推出自傳《How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale》，盤據紐約時報暢銷書榜六個星期。之後她還與漫畫公司Virgin Comics合作出版了一本恐怖漫畫書。直到2008年，她才正式退出成人影圈。

其實Jenna Jameson在2004年出版的自傳《How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale》曾透露，她在16歲時，即1990年10月時，在觀看一場美式足球賽事後，被四個男孩用石頭扑暈後輪姦，之後她逃到男友Jack的電單車俱樂部，但卻遭男友的叔叔Preacher第二次強姦，然而Preacher一直否認有關說法。

Jenna Jameson演出過成人電影、主流影視作品，又做過主持，又出過書，更曾為電子遊戲配音。（IMDb 圖片）

之後Jenna Jameson試圖追隨她母親腳步成為一位拉斯維加斯表演女郎，但大部份會場因她達不到身高要求而拒絕。最終她獲Vegas World聘用，但她因行程苛刻且待遇微薄，在兩個月後就辭職。在時任男朋友的鼓勵下，17歲的她踏上脫衣舞方面的工作，當時她仍未成年，要用假身分證工作。據了解，Jenna Jameson每晚賺約2,000美元，當時她高中還未畢業。除了脫衣舞外，她還為攝影師Suze Randall擔任裸模，希望可以登上男性雜誌《閣樓》（Penthouse），但她後來發現Suze Randall利用她。

Jenna Jameson曾在其自傳透露悲痛的童年生活，除了遭強姦外，其母親在她2歲生日前兩個月，因皮膚癌離世。（IMDb 圖片）

遊走成人電影與主流市場

至於Jenna Jameson如何走入成人電影市場，又再次是與Jack有關。皆因Jenna Jameson曾說過，她開始在拍攝成人電影，是因為報復她的男友Jack對她的不忠。直到2008年，她才正式退出成人影圈。然而在演出成人電影期間，她成功「撈過界」打入主流流行文化，最著及是她為電子遊戲《俠盜獵車手：罪惡之城》角色Candy Suxxx配音，而贏得了2003年電子遊戲獎項G-Phoria的最佳女聲演獎。

憑為《俠盜獵車手：罪惡之城》角色Candy Suxxx配音而獲得配音獎項。（《俠盜獵車手：罪惡之城》圖片）

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除此之外，她在2001年1月時，獲牛津大學辯論社辯論協會邀請，對「上議院相信色情是有害的」的主張答辯。最終她所站的辯論方以204對27票贏得辯論。在2006年7月，Jenna Jameson成為第一位在杜莎夫人蠟像館擁有專屬蠟像的成人影星。難怪她被譽為是最成功的成人電影演員。