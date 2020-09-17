【神棄之地】故事源自作家恐怖經歷　暴力血腥色情共冶一爐

由湯賀蘭、施巴斯坦史丹及羅拔柏迪臣主演的《神棄之地》（The Devil All the Time）日前在Netflix正式上線，電影旋即成為不少網民熱議的話題，究竟這部電影是關於甚麼呢？

湯賀蘭在《神棄之地》飾演Arvin Russell，飾演Willard Russell長大後的兒子。（《神棄之地》劇照）

《神棄之地》是改編自美國作家Donald Ray Pollock的首本同名小說，雖然有指電影故事並非基於真人真事，但據了解，小說的部份故事是他的親身體驗，皆因電影故事發生在俄亥俄州的米德鎮及諾肯史提鎮，而Donald Ray Pollock就在後者度過了他的童年生活。直到他17歲時高中輟學後，就到奇利科西工作，一份可以讓他四處遊蕩、喝啤酒及吸食大麻的工作。最終他選擇成為肉品包裝工人及造紙工人，直到45歲他才開始創作小說。

比爾史柯斯嘉（左）飾演的Willard Russell，他在戰爭回家後患有創傷後遺症。（《神棄之地》劇照）

Donald Ray Pollock的首本小說以其童年生活城鎮Knockemstiff為故事背景，而小說名稱也以Knockemstiff來命名。他在2008年曾向《紐約時報》解釋：「Knockemstiff最出名是因為這裡是流氓之地。當我開始寫作時，我接受了這地方，並刻意把它放大。」於是在《Knockemstiff》面世三年後，就出現了《The Devil All the Time》，而他在書的序言寫道：「在1957年的諾肯史提鎮，這裡居住了400多名居民，而他們都被可怕的災難聯繫，是出於慾望還僅僅是無知。」

羅拔柏迪臣的角色出場時間不多，但獲得不少讚賞，特別是他說話的口音。（《神棄之地》劇照）

無論是電影還是小說，觀眾都感受到一種黑暗及恐怖的氛圍。導演先呈現一名美國軍人被日軍活剝皮後，再被釘上十字架上等死的血腥畫面，之後又提到有宗教狂熱份子在殺妻後求上帝行神跡讓其妻子復生，從而把榮耀歸於上帝，也有人透過殺死自家寵物當祭品獻給神等。之後電影涉及神職人員誘姦信徒、校園性騷擾、戀屍及賣淫等情節。

「貓王」皮禮士利外孫女萊莉基奧（右）與積遜格爾在戲中飾演夫妻，兩人均有全裸演出，也是電影的亮點之一。（《神棄之地》劇照）

雖然沒有明確指出小說及電影故事是根據真人真事改編，然而小說作家Donald Ray Pollock曾向《NPR》稱，他的作品是根據其個人的經歷。就好像今次《神棄之地》部份劇情確實跟Donald Ray Pollock的經歷有著相似的地方，如由比爾史柯斯嘉飾演的Willard Russell都曾在肉類包裝工廠工作，而Donald Ray Pollock更曾向雜誌《The Nervous Breakdown》承認，戲中Willard Russell教導兒子如果遭到欺負時要懂得反擊，而在現實生活中他在10歲時就有此經歷。

最後Donald Ray Pollock表示Willard Russell並非父親的原型，相反他指出他的故事是基於他在成長中見過的事：「我見過很多這類型的父親，他們是酒鬼、暴民，欺壓家人的人。」