《倚天屠龍記》網民嫌林峯老　王晶親爆︰古天樂力薦他絕對適合

日前由王晶執導的新版《倚天屠龍記》終於再有新消息，王晶在個人微博上公布了數張林峯、古天樂以及雲千千的劇照，但網民睇完之後似乎對飾演主角張無忌的林峯有意見，直言林峯現時看上去很有滄桑感，他的年紀演張無忌有點不適合，今早（4/1）王晶就直接回應網民。



王晶提及《倚天屠龍記之九陽神功》將於2022年初跟觀眾見面。（王晶微博）

1月2日王晶先推介自己的「晶女神」雲千千，文中講到︰「我的《倚天屠龍記之九陽神功》及《聖火雄風》將在2022年初跟觀眾見面。一直未公布之小昭角色將由靈氣滿滿的年青演員雲千千出演。她也是我認為最適合的小昭人選。籌備拍攝超（過）三年，自問用心用力，敬希留意。一月八日騰訊獨家之《導演請指教》，雲千千與武俠女神張敏將合演短劇，兩代趙敏和小昭隔空聯手，看點十足，萬勿錯過。」

網民質疑林峯年紀跟張無忌不符。（王晶微博）

另外今早王晶發文力撐林峯，大讚對方演技到位、百分之九十的武打（戲）都親自演出，絕未令他失望。他文中提及︰「《倚天屠龍記》是我第一次跟林峯合作，他在TVB時期我認為是被錯用和浪費天賦的，所以一直沒有尋求合作。後來聽到他在《神探大戰》（未上映）中演技大開，力迫劉青雲，加上古天樂力薦，才把張無忌這角色交了給他，五個月的拍攝中，他也絕未令我失望，演技到位外，百分之九十的武打都親自演出。有網友批評他年紀大，吳啟華演此角也38了，林峯在戲中感覺只是三十出頭，而且原著中少年一段已刪，出場已逾三十，所以是絕對適合的。不能用李連杰來比較，每個年代會有新的007，蝙蝠俠，也會有張無忌，希望大家看片之後給出公平意見。在我個人來說，就是香港演技派男星又多一位了。」