陳凱歌出席《長津湖之水門橋》活動要人攙扶坐下　身體狀況惹關注

曾執導《黃土地》、《霸王別姬》及《梅蘭芳》等經典電影而屢獲大獎的中國名導演陳凱歌，他日前出席《長津湖》續集電影《長津湖之水門橋》的新春記者會時，有傳媒在社交平台發布活動的影片，除了見到朱亞文以光頭造型現身外，出席者還包括導演徐克、演員李晨及韓東君等。然而有網民發現陳凱歌走路緩慢，在坐下時還需要人攙扶，其身體狀況引起網民關注。



《長津湖之水門橋》早前舉行新春記者會。（微博擷圖）

從影片可以見到，身穿黑色大衣的朱亞文與另一位演員擁抱過後，就立即站到陳凱歌身旁，表情一臉嚴肅。至於陳凱歌穿上棉服外套，身形顯得格外臃腫。陳凱歌坐在椅子上與工作人員交談，而另一位演員則幫他整理東西。

活動開始時，陳凱歌作為導演上台發言，但當他下來入座的時候，他雙手緊緊地扶著椅子把手，坐下來對他來說非常困難，而在旁的朱亞文及時扶住他，陳凱歌才安全坐下來。有網友看見這一幕後，都表示「陳凱歌老了」，但有網民則表示「陳導快將70歲」。

其實陳凱歌這幾年來的身體狀況一直讓外界擔心，他每次現身時，都需要別人攙扶。早前他與好友外出聚餐後準備離開時，就需要人扶著落樓梯。