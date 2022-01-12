2021年10部豆瓣高評分中國電影　《長津湖》57億票房只得7.4分？

看電影之前，你會先看看豆瓣評分嗎？移動互聯網時代，網路口碑成了一部電影的票房生命線。一部電影的開分走高，主創仿佛就鬆了一口氣，至少覺得在口碑層面不會影響到票房收入了。一部電影的開分走低，主創就難免提前緊張。甚至因為極低的評分，還曾導致導演和豆瓣網對簿公堂。



電影評分真的會對票房產生直接影響嗎？2021年在豆瓣獲得高口碑的院線電影有哪些，它們的市場表現如何？帶著疑問，我們來回顧一下去年的10部高分電影。

2021豆瓣中國院線電影評分TOP10

首先要說明，這個榜單和豆瓣自身評選出的年度十佳並不完全一致。因為豆瓣自身評選的榜單中有來自於台灣的電影，比如《孤味》、《無聲》，這些電影並沒有在內地院線公映。我們選出的評分TOP10，是2021年在院線公映的10部中國電影，並以1月5日豆瓣評分為基準。

【圖輯】回顧2021年10部高評分中國電影 《長津湖》57億票房只得7.4分？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《長津湖》

豆瓣評分：7.4 票房：57.73億



《長津湖》被稱為「新時代主旋律電影」，在思想性和商業性之間做到平衡，並且拉近了觀眾和歷史的距離。

在劇情層面上，影片可以說是「三線並進」。

歷史線，弘揚了志願軍不畏犧牲、英勇作戰的崇高精神，同時也激發了觀眾的愛國情緒。情感線，重點描寫的是伍千里（吳京 飾）、伍萬里（易烊千璽 飾）的兄弟情義，以一線官兵的視角展現戰爭的慘烈和艱苦，更容易讓觀眾產生共情。戰爭線，聚焦長津湖戰役中的幾場重要戰鬥，將戰事的前因後果全景式呈現，讓觀眾走進歷史。

依託龐大的成本，《長津湖》將中國國產戰爭片的製作水準推向了新高。志願軍千軍萬馬出征的場面，美軍陸海空登陸的大場景，以及之後在黃草嶺、新興裡的激烈戰鬥，數千群演實景拍攝，輔助以CG技術渲染，打造出了戰場視覺奇觀。

作為一部具有史詩格局的戰爭片，《長津湖》還是存在故事線分散、角色太多得不到展開等問題，希望能在下一部《長津湖之水門橋》中得到改善。

二、《守島人》

豆瓣評分：7.4 票房：1.37億



《守島人》剛剛獲得第34屆金雞獎最佳影片大獎，該片講述了王繼才（劉燁 飾）與其妻子王仕花（宮哲 飾）32年守護中國邊陲小島的故事。

影片緊緊扣著「真實」二字來創作，在風雨難測的海島上實景拍攝。主演劉燁、宮哲都是素顏出鏡，還要學習開船、編織蟹籠等技能，並在烈日和暴雨下完成表演，實現了生動的人物還原。

一座小島、一輩子、一句承諾。影片沒有慷慨激昂的豪言壯語，就是聚焦民兵王繼才如何堅守崗位，又如何在平凡中成就不凡。作為主旋律電影，《守島人》以樸實的視角展現中國的家國情懷，具有極強的感染力。

三、《革命者》

豆瓣評分：7.5 票房：1.36億



影片通過李大釗的視角，勾勒出20世紀初中國的社會群像。影片不僅是李大釗的個人史，更是社會史、革命史。《革命者》在敘事手法上就比較新穎，從李大釗被執行絞刑前38小時開場，回顧他的革命者之路。

影片最突出是表演和剪輯，張頌文展現了堪稱教科書級別的表演。他演繹的李大釗擁有睿智、剛強、樂觀等等品質，尤其是演講的戲份中，聲情並茂的台詞令人難忘。

而在剪輯上，不同時空、不同事件的切換，增強了影片的節奏感。不再是平鋪直敘，曲折的人物經歷和生動的歷史背景相得益彰，成就了影片的精彩。

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四、《揚名立萬》

豆瓣評分：7.5 票房：9.21億



作為一部黑色喜劇，《揚名立萬》處處透著諷刺。在前半段中，不遺餘力地展現電影界的制作亂象，似乎在探討爛片產生的根源。一群過氣演員、導演、編劇、製片人圍坐，他們努力扮著體面，卻掩飾不住自身的潦倒，諷刺與幽默效果尤為突出。

後半段將視野打開，帶入了官商勾結和隱藏背後的凶案真相。開始了對人性善與惡的深度挖掘，讓影片在幽默之外具有了更強的批判意義。

探索真相的過程環環相扣，讓觀眾很容易產生代入感，逐漸讓影片有了劇本殺一般的沉浸式體驗。在數次反轉之後，帶來一個令觀眾滿意且舒適的結局，這或許是影片成功的主因。就如同讀完了一篇爽文，帶來的酣暢淋漓之感。

《揚名立萬》在推理邏輯上並不完美，但是在類型化創新這條路上，影片顯然是走通了。

五、《懸崖之上》

豆瓣評分：7.6 票房：11.9億



張藝謀在電影創作上的特點是創新和極致。

從《紅高粱》到《英雄》再到《懸崖之上》，數十年的電影創作生涯中，張藝謀不斷在鏡頭語言上探索新的風格。《懸崖之上》故事發生在白茫茫的冰天雪地中，主要人物基本以黑色服裝出鏡，呈現出黑白肅殺之感。

張藝謀還充分挖掘了演員潛能，幾乎每一個角色都時刻面臨著生與死的考驗。這種危機四伏的氛圍，充分調動了演員的情緒。

《懸崖之上》在敘事上沒有太多創新。劇本完整、成熟，但太工整反而缺少了驚喜。這或許也是影片在評分上沒有更進一步的原因。

六、《吉祥如意》

豆瓣評分：7.7 票房：1357.2萬



大鵬執導的《吉祥如意》很難劃分類型，因為他將劇情片和紀錄片結合在一起。影片的前半部分是劇情片，名為《吉祥》。片中除了女主角劉陸是職業演員之外，其他的演員都是素人並在片中 飾演自己，影片講述了北漂的女兒回家探望生病父親的故事。

後半部分是紀錄片，名為《如意》，講述了《吉祥》的整個拍攝過程。兩部作品結合在一起，模糊了真與假的界限，像是一部實驗電影。

導演通過患病三舅的生活現狀，帶出了贍養病人而引發的矛盾。對於家族成員的展現，導演完全剝離了自己的家庭成員身份，就是在監視器後面記錄下生活中發生的一切。

對於大鵬而言，他以自由的心態創作了這部風格獨特的電影，在電影中完成了對家族的審視和回顧。這也是導演的一次尋根之旅，充滿了真情實感。對於觀眾而言，時而安靜祥和、時而劍拔弩張的家族關係，就是複雜生活的真實寫照，足以掀起心中的波瀾。

七、《你好，李煥英》

豆瓣評分：7.8 票房：54.13億



喜劇、親情、懷舊是《你好，李煥英》打出的三張王牌，也因此收穫了覆蓋面極廣的觀眾群體。

《你好，李煥英》是賈玲的導演處女作，而且還是自編自導自演。從導演技法來說，賈玲還不夠成熟。有的情節冗餘，有的鏡頭剪輯還需精煉。但作為處女作，有瑕疵在所難免。

不過，喜劇的故事和表演是賈玲的強項，她非常瞭解觀眾的笑點和淚點之所在。一部以車禍悲劇開頭和結尾的電影，在整個與母親年輕時代作伴的過程中充滿了歡聲笑語。

以1980年代的工廠為背景，同時又能勾起老一輩廠礦工人和子弟的集體回憶。如果說喜劇和親情吸引到的是青少年觀眾，那麼在懷舊這張牌上，賈玲導演又把中老年觀眾成功拉進影院。

八、《白蛇傳．情》

豆瓣評分：8.0 票房：2250.7萬



《白蛇傳．情》是一部粵劇電影。影片不同於以往的戲曲電影，在場景搭建上是實景+特效渲染的形式，畫面中呈現的是人物處於水墨畫中的風格化場景。

從故事層面來看，改編自經典民間故事，每一處情節的轉折和高潮，都是經過無數次的檢驗得來。片中將斷橋相會、盜仙草、水淹金山寺等名場面一一精煉再現，並且給予這個愛情故事足夠的敘述空間。

戲劇演員沒有十餘年的苦功是很難成角兒的，在片中看到白娘子行雲流水一般的舞劍、甩袖等動作，就能感受到戲劇表演的魅力。

《白蛇傳．情》將戲曲從舞台搬上大銀幕，融合了電腦特效、威亞特技、鏡頭剪輯等等電影技術之後，呈現出一部美輪美奐的精緻作品。

九、《愛情神話》

豆瓣評分：8.3 票房：1.81億



《愛情神話》的好評率居高不下，影片以8.3的高分成為2021年中國真人電影的翹楚。妙趣橫生，小資情調，全片上海話對白，讓這部愛情電影顯得別具一格。

這是一部上海「腔調」十足的電影，不僅僅是來自於對白，還有片中人物的生活方式、價值觀。每個人物都保持著足夠的體面和優雅，鞋匠喝著咖啡，畫家專注于烹飪……生活中的不緊不慢，感情上的灑脫自然，勾勒出一幅海派生活畫卷。

這也是一部「話癆」電影，密集的台詞對白在中國電影中是少有的。台詞中蘊含的豐富信息量也足夠精彩，反映出片中人物的愛情觀碰撞，以及他們對於生活、藝術的獨到見解，讓觀眾走進了小資群體的情感世界。精緻的製作，優雅的風格，成就了這部「小而美」的愛情電影。

十、《雄獅少年》

豆瓣評分：8.3 票房：2.07億



《雄獅少年》立足於現實，以留守兒童為主角，這在中國動漫中極為少見。這樣的創作內容對於市場而言，是一種冒險行為。但這種冒險也是難能可貴的，打開了中國動漫創作的新維度。

熱血的情緒貫穿影片始終，不斷出現的鼓點也擊打著觀眾的心靈。舞獅使得主人公阿娟有了逆流而上的途徑，也增強了影片的場面感和戲劇衝突。

舞獅大賽的場面是影片的高光時刻，充分發揮了動畫電影天馬行空的創作力，阿娟最後沖向擎天柱的那一躍，也成為2021年大銀幕上絢爛的一刻。

儘管關於電影的場外話題很多，但故事的燃情、畫面的細膩，依舊感動了很多觀眾。現實題材中國動漫還有很長的路要走，但《雄獅少年》邁出的是扎實的一步。

高口碑低票房？不討巧、反類型

為什麼高口碑的電影在市場中不容易成為票房大爆之作？我們請資深影評人電子騎士談了談他的看法。

在他看來，這種現象並不少見。電影要想取得商業成功，就需要遵循既定的規則。簡單直給的類型片元素必不可少，最好還是有觀眾基礎的續集電影、神話IP，或者是類型明確的喜劇片、警匪片、驚悚片等等。

在既定的商業片規則中，要想做出新的嘗試，就要冒一定的風險。《雄獅少年》的現實主義，《愛情神話》的海派腔調，都給影片的票房設定了天花板。但這種嘗試是難能可貴的，它們給電影市場帶來了新的活力和更多的選擇。

的確，如果一個市場中只有續集電影、翻拍電影可看，那也是一番很無奈的景象。鼓勵創新，大膽拓展，才會讓電影綻放持久魅力。

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