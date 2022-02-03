《長津湖之水門橋》幕後花絮流出吳京遭活埋　火燒人一幕竟非特效

由陳凱歌、徐克及林超賢聯合執導，吳京、易烊千璽、段奕宏及朱亞文等主演的《長津湖之水門橋》在大年初一於中國上映。電影上映僅兩天，票房火速衝破10億人民幣，遠遠超過第一部《長津湖》。電影的幕後花絮近日在網上流出，其中有一幕吳京為了呈現更好的效果，要求換上真鋼管拍攝。



《長津湖之水門橋》用了兩天的時間，票房就火速衝破10億人民幣。（《長津湖之水門橋》劇照）

近日微博流出一條《長津湖之水門橋》的拍攝花絮，飾演七連連長伍千里的吳京被壓在廢墟下，鋼管、鐵網及碎石在爆炸後跌落在地上，而有部份更直接跌落在吳京的身及臉上，非常危險。

之後鏡頭一轉，見到從瓦礫廢墟中走出來的吳京跟道具組工作人員表示：「這個（鋼管）一定要很大力地砸過來，很有力量感的樣子。」到真正拍攝的時候，那條鋼管真的很用力地掉下來，而當時吳京就躺在地上。雖然鋼管並沒有直接掉在他的臉上，但兩條鋼管撞擊時，部份碎石則直接落在他的臉上。

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另外在拍攝一場對抗戲時，吳京及跟他的對手演員強調「一定要用力，不要將就我」，在正式拍攝時，見到吳京被勒得滿面通紅及青筋暴現，結果遲遲緩不過來，而旁邊圍觀的外國演員看到這一幕也豎起了手指公稱讚。

除此之外，其中一幕「火燒人」，劇組為了達到更好的效果，不惜選擇最危險的表式拍攝。火焰噴出的一瞬間就將演員吞沒，現場的工作人員非常緊張，當時吳京對著演員大叫「堅持」，在倒數七秒後，工作人員立即拿著已經準備好的濕毛巾、乾粉及滅火器迅速將火撲滅。大火撲滅後，演員才慢慢站起來。