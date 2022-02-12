大話西遊之緣起｜吳孟達遺作唔演豬八戒　新紫霞爆仙氣不輸朱茵

內地網絡電影《大話西遊之緣起》近日在串流平臺上架，這部片獲官方授權改編《西遊記大結局之仙履奇緣》（內地片名為：《大話西遊之大聖娶親》），但連某些經典場面都抄到一模一樣，當然引起大量影迷不滿，就算是吳孟達的遺作，網民都表示唔賣帳！



達哥在《大話西遊之緣起》飾演至尊寶的父親，不少網民表示為了他才看這部電影。（電影截圖）

《大話西遊之緣起》的劇情集中於紫霞仙子與至尊寶的愛情故事上，故事設定在大鬧天宮的五百年前，佛祖座前的燈芯紫霞即將燃盡，只有找到點燈人拔出寶劍方能化解。紫霞借助月光寶盒看到點燈人是五百年後大鬧天宮的齊天大聖，但今世他只是一位名叫至尊寶的普通人，並準備繼承父親的麵館。究竟紫霞能否將至尊寶改造成齊天大聖？

男主角實在太路人甲。（劇照）

達哥相隔廿多年再次演出《大話西遊》，不過今次並非飾演豬八戒，而是變成至尊寶的父親，飾演至尊寶的吳昊宸像個路人甲，當然跟星爺冇得比，反而新版紫霞仙子有驚喜，由現年28歲的馬心瑞飾演，雖然不像朱茵般嬌小玲瓏、靈氣十足，身高172cm的馬心瑞走氣質美女路線，為這部片增添不少可觀性。

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片方聲稱花了一年時間去打造劇本，務求能夠「重塑經典、以創意和內容贏得市場認可」，不過戲中某些場面倒模舊版，連服裝與道具都跟到足，不禁令人覺得在販賣集體回憶，但有不少網民認為，以網絡電影來說質素已經算不錯。

結局經典一幕100%照抄，唔係有戲名都分唔到。（劇照、電影截圖）