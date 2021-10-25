西遊記紅孩兒｜徐冬冬封最美鐵扇公主　唐三藏奇醜無比嚇親網民

中國四大名著《西遊記》無數次被改編成影視作品，當中包括近日上架的內地網絡電影《西遊記紅孩兒》，由性感女星徐冬冬及許紹雄（Benz雄）等人主演。觀眾最關心的並非劇情或演員表現，而是戲中幾個角色都奇醜無比，連唐三藏都醜到似豬八戒，難怪遭網民狠批。

（左起）沙僧、唐三藏及豬八戒，位位都「醜到無朋友」。（電影截圖）

小朋友見到孫悟空應該會嚇親。（電影截圖）

《西遊記紅孩兒》講述五百年前，妖猴孫悟空大鬧天宮，意外踢翻八卦爐導致天火降世。鐵扇公主為救蒼生，竭盡全力壓制天火，但她腹中的紅孩兒卻被八卦爐的三昧真火侵蝕，成了魔童。鐵扇千禧壽宴之際，紅孩兒一直為母親尋世間珍寶。聽聞取經團隊經過，被蒼狼怪慫恿去搶唐僧。就在紅孩兒和孫悟空大戰之時，蒼狼怪設計將二人困於八卦爐之內，原來蒼狼怪幼時家人在天火中喪生，故伺機向孫悟空復仇。另人意想不到的是，蒼狼怪的陰謀使得火雲村百姓再次遭遇山火陷入危難之中。紅孩兒成魔，化身火焰巨人，鐵扇公主說出真相，用最後的法力去拯救蒼生，拿出菩薩給的一滴甘露，此時孫悟空頓悟佛法，明瞭因果業障，一切的源頭都在自己，決定自我犧牲，拿著甘露走向火焰巨人。

徐冬冬獲封最美鐵扇公主。（電影截圖）

Benz雄被指是最順眼的一位男角。（電影截圖）

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劇情大幅改編當然被觀眾垢病，但全片最大敗筆的是各大角色的造型，可謂醜到不堪入目，飾演「土地公公」的許紹雄被指是最順眼的男角，而徐冬冬更獲封「最美鐵扇公主」，靠她來挽救這部電影的顏值。跟絕大部份的網大一樣，《西遊記紅孩兒》在「豆瓣電影」幾乎獲得清一色劣評，連分數都沒有顯示，但若以獵奇心態去欣賞，可能別有一番滋味。

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徐冬冬近照疑似「走樣」