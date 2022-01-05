羅家英因脫髮先有得入行　《西遊記》一拆兩集︰周星馳加我戲

香港資深演員羅家英既是大佬官更是喜劇演員，受出身自戲行的爸爸影響，他自7、8歲踏上舞台演小兵卒，後來順理成章繼承爸爸的衣缽。



日前羅家英作為嘉賓演出《演員．門》，接受游學修及陳湛文的訪問。（影片擷圖）

家英哥指周星馳十分聰明，輕鬆接戲。（影片擷圖）

主持之一的陳湛文先講到對家英哥最深印象就是在《國產凌凌漆》的登場，一句︰「力拔山兮氣蓋世」，家英哥即場示範一次並講到：「我心諗周星馳會點答我呢？佢又好醒喎，揸住杯酒，『時不利兮騅不逝』，佢都係照我呢個語氣去講，呢啲就係撞出嚟嘅火花，大家冇夾㗎嘛。」

家英哥因脫髮令他獲得《重案組》一角。（影片擷圖）

家英哥首次銀幕演出為1993年的《重案組》，他：「我到40令歲時開始脫髮，點知個導演需要搵個演員有地中海，佢見到我個樣同主角有百分之五十相似，特別是頭髮，所以係頭髮令我開始拍戲。」

家英哥首次在金像獎亮相已經大獲好評。（影片擷圖）

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一分鐘頒獎台上成名

《重案組》於1994年獲多項香港金獎像提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角（成龍）、最佳男配角（鄭則仕）、最佳動作設計以及獲得最佳剪接獎。當時找來了自由身的羅家英來介紹電影，他憶述當時早上10時已到文化中心，原定大會已安排稿給他照讀，他望一望稿心想：「我今晚出場一分鐘，成功嘅又係一分鐘，失敗又係一分鐘，我唔要份稿自己諗過，佢（頒獎禮）現場㗎嘛，我想講咩唔得呀，係咪先？你撳我唔到㗎嘛，於是我就自由發揮。後來大家都話成晚介紹得最精彩就係羅家英，居然俾我成功咗，台下導演同觀眾都拍晒手掌！」

周星馳提議由羅家英演唐三藏。（影片擷圖）

最後游學修問到聽說拍《西遊記》時特意去遷就家英哥的檔期，更必要家英哥飾演唐三藏，家英哥親自回應：「係有件咁嘅事，呢件事我問過劉鎮偉（導演），『點解你要搵我做唐三藏？我俾咁少時間你都肯？』佢就話原先只拍一集（《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》），拍拍下愈加得多戲，又唔捨棄得放棄，就同周星馳商量點樣加戲，最終決定加落唐僧到。當時周星馳就話啱啱同羅家英合作過，做完達聞西好過癮，就搵咗我嚟做，一直加戲份，變成拍成兩套戲（《西遊記大結局之仙履奇緣》）。」