西遊·降魔篇｜最帥豬八戒原來係場務　獲星爺欽點演出一片爆紅

周星馳的電影彷如「造星機器」，哪怕只是一個得幾句對白的小角色，在星爺的光環照耀下，足以大紅大紫。2013年上映的《西遊·降魔篇》中，飾演「豬剛鬣」的陳炳強獲封為「最帥豬八戒」，花美男外表與原著的角色設定大相逕庭，反而引起了觀眾注意而爆紅。

陳炳強飾演的「豬剛鬣」油頭粉面，雖然沒幾句台詞，但足以令觀眾留下深刻印象。（電影截圖）

原來陳炳強本是《西遊·降魔篇》的場務，當年星爺為「豬剛鬣」一角面試了很多人，但一直找不到最合心水的人選，直至看見了陳炳強，被其出眾外型所吸引，當場就選中他扮演這個角色，很多演員捱了十幾年都等不到演出周星馳電影的機會，偏偏星爺就愛發掘身邊工作人員到幕前演出。

陳炳強是少數因為靚仔而被星爺睇中的演員。（微博圖片）

據陳炳強透露，當場務時負責在星爺身邊斟茶遞水等瑣碎工作，直至被選上飾演「豬剛鬣」，才有機會跟星爺多接觸：「按照劇情我在片中沒有台詞，星爺對我的唯一要求就是要全程微笑，有個橋段是拍我和舒淇對打，我NG了十多次，後來被她打到臉都腫了，星爺還是要我保持微笑。」

現在陳炳強已經是電影男主角，微博有170萬粉絲。（電影海報）

星爺對拍攝要求高，但沒有虐待演員，陳炳強被舒淇打腫臉後，星爺第一時間找人給他冰敷。拍攝正值七月盛夏，整個橫店外景地如同蒸籠，星爺擔心陳炳強被曬傷，每天給送面膜和BB油保護皮膚，仲找人幫助他入戲：「片中我是以京劇武生的扮相出場，之前卻一點京劇身段都沒有，星爺不光找來京劇老師教我，很多我不對的地方他都會親自示範，從來不吼演員」，陳炳強憶述。

仲有大把粉絲。（微博圖片）

陳炳強因為《西遊·降魔篇》人氣急升而成功轉型當演員，其實他本來就是戲劇表演系畢業生，只是一直沒機會演戲才當上場務，爆紅後幕前工作機會大增，甚至當上電影男主角，實在要多得星爺帶挈。