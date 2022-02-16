奧斯卡2022｜主持名單曝光　設新獎明益《蜘蛛俠：不戰無歸》？

《第93屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間3月28日早上舉行，大會上周已公佈入圍名單，而主持人選亦已揭盅！今屆頒獎禮將由三位荷里河女諧星Amy Schumer、Wanda Sykes及Regina Hall組成三人主持團隊。

大批網民表示十分期待三位主持在頒獎禮上大放笑彈。（Getty Images）

三人在官方新聞稿中提到：「我們希望大家準備好享受美好時光，都好一段日子沒有了」，Amy Schumer更打趣地說雖然不知道這個組合是否一個好決定，但能夠跟兩位好朋友主持奧斯卡，最好睇返幾部戲先。而大會就表示三位主持將會全程在一起，相信歡樂度都會變三倍。

上一次奧斯於起用三人主持團隊已經是1987年的頒獎禮，主持人為Chevy Chase、高蒂韓（Goldie Hawn）及Paul Hogan，而1977年更出現過四人主持團隊，由Ellen Burstyn、珍芳達（Jane Fond）、華倫比堤（Warren Beatty）及Richard Pryor擔任主持。

「粉絲最愛電影獎」被指奧斯卡專為《蜘蛛俠：不戰無歸》而設。（劇照）

此外，大會日前亦宣布新增觀眾投票的「粉絲最愛電影」獎項，觀眾可到指定網站投票或於社交網站使用標籤「# OscarsFanFavorite」，截止投票日期為3月3日，結果將於頒獎禮上公布。不少網民認為這個獎擺明為Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）而設，事關這部片未能入圍最佳電影令大批影迷不滿，頒返個安慰獎都算合理。