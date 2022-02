奧斯卡2022｜《犬山記》12項提名領先　班尼狄甘巴貝治爭影帝

第94屆奧斯卡頒獎典禮將於3月27日頒發,而今晚(8/2)香港時間晚上9點18分,公布了入圍名單。除了由古天樂擔任執行監製的動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs the Machines),獲提名最佳動畫消息令人振奮,其他獎項亦爭持激烈,日本電影《Drive My Car》更打入最佳國際電影、最佳改編劇本、最佳導演及最佳電影4個獎項,未知能否步韓國電影《上流寄生族》後塵。

最佳電影︰

《Belfast》

《心之旋律》(CODA)

《千萬別抬頭》(Don't Look Up)

《Drive My Car》

《沙丘瀚戰》(Dune)

《王者世家》(King Richard)

《Licorice Pizza》

《毒心術》(Nightmare Alley)

《犬山記》(The Power of the Dog)

《西城故事》(West Side Story)

《千萬別抬頭》獲提名最佳電影,故事前設是「殞石撞地球」危機,但故事走向有別一般末日救生電影。(電影劇照)

最佳導演:

Kenneth Branagh《Belfast》

濱口龍介《Drive My Car》

Paul Thomas Anderson《Licorice Pizza》

Jane Campion《犬山記》

Steven Spielberg《西地故事》

《西城故事》是史提芬史匹堡執導作,原定年頭在香港上畫,但受疫情封戲院影響未能公映。(《西城故事》劇照)

班尼狄甘巴貝治再憑《犬山記》競逐影帝。(《犬山記》劇照)

最佳男主角:

哈維亞巴頓《成為里卡多之路》

班尼狄甘巴貝治《犬山記》

安德魯加菲《夢想期限tick, tick...BOOM!》

韋史密夫《王者世家》

丹素華盛頓《馬克白》

姬絲汀史釗活在《史賓沙》中飾演受盡國民愛戴的王妃。(電影劇照)

最佳女主角:

謝茜嘉積絲婷《Eyes of Tammy Faye》

Olivia Colman《失去的女兒》

彭妮露告絲《Parallel Mothers》

妮歌潔曼《成為里卡多之路》

姬絲汀史釗活《史賓沙》

最佳男配角:

Ciarán Hinds《Belfast》

Troy Kotsur《心之旋律》

Jesse Plemons《犬山記》

J. K. Simmons《成為里卡多之路》

Kodi Smit-McPhee《犬山記》

最佳女配角:

Jessie Buckley《失去的女兒》

Ariana DeBose《西城故事》

茱迪丹茲《貝爾法斯特》

姬絲汀鄧絲《犬山記》

Aunjanue Ellis《王者世家》

最佳原著劇本:

Kenneth Branagh《Belfast》

Adam McKay & David Sirota《千萬別抬頭》

Zach Baylin《王者世家》

Paul Thomas Anderson《Licorice Pizza》

Eskil Vogt & Joachim Trier《The Worst Person in the World》

最佳改編劇本:

Sian Heder《心之旋律》

濱口龍介 & 大江崇允《Drive My Car》

Jon Spaihts, Denis Villeneuve & Eric Roth《沙丘瀚戰》

Maggie Gyllenhaal《失去的女兒》

Jane Campion《犬山記》

古天樂監製的《一家人大戰機械人》入圍最佳動畫。(《一家人大戰機械人》劇照)

最佳動畫片:

《奇幻魔法屋》(Enchanto)

《逃不出的記憶》(Flee)

《盛夏友晴天》(Luca)

《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. the Machines)

《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)

最佳動畫短片:

《Affairs of the Art》

《Bestia》

《Boxballet》

《Robin Robin》

《The Windshield Wiper》

最佳紀錄片:

《Ascension》

《Attica》

《逃不出的記憶》

《Summer of Soul》

《Writing with Fire》

最佳實景短片:

《Ala Kachuu: Take and Run》

《The Dress》

《The Long Goodbye》

《On My Mind》

《Please Hold》

最佳紀錄短片:

《Audible》

《Lead Me Home》

《The Queen of Basketball》

《Three Songs of Benazir》

《When We Were Bullies》

《Drive My Car》成功發掘出生活中的真實,再將其轉為戲劇能量。以外語片身份入圍最佳影片等4個獎項。(電影劇照)

最佳國際電影:

《Drive My Car》(日本)

《逃不出的記憶》(丹麥)

《The Hand of God》(意大利)

《不丹是教室》(不丹)

《The Worst Person in the World》(挪威)

最佳原創電影音樂:

Nicholas Britell《千萬別抬頭》

Hans Zimmer《沙丘瀚戰》

Germaine Franco《奇幻魔法屋》

Alberto Iglesias《Parallel Mothers》

Jonny Greenwood《犬山記》

最佳原創電影歌曲:

《Be Alive》《王者世家》

《Dos Origuitars》《奇幻魔法屋》

《Down to Joy》《Belfast》

《No Time to Die》《007:生死有時》

《Somehow You Do》《Four Good Days》

《沙丘瀚戰》都2021年口碑不俗的科幻電影,榮獲10項提名。(電影劇照)

最佳攝影:

《沙丘瀚戰》

《毒心術》

《犬山記》

《馬克白》

《西城故事》

最佳美術設計:

《沙丘瀚戰》

《毒心術》

《犬山記》

《馬克白》

《西城故事》

最佳服裝設計:

《黑白魔后》

《Cyrano》

《沙丘瀚戰》

《毒心術》

《西城故事》

最佳化妝及髮型:

《Coming 2 America》

《黑白魔后》

《沙丘瀚戰》

《The Eyes of Tammy Faye》

《GUCCI名門望族》(House of Gucci)

最佳剪接:

《千萬別抬頭》

《沙丘瀚戰》

《王者世家》

《犬山記》

《夢想期限tick, tick,…BOOM!》

最佳聲音:

《Belfast》

《沙丘瀚戰》

《007:生死有時》

《犬山記》

《西城故事》

最佳視覺效果:

《沙丘瀚戰》

《爆機自由仁》(Free Guy)

《007:生死有時》

《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)