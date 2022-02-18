《金魚妻》長谷川京子受丈夫出軌激發　43歲修成美魔女出自家內衣

Netflix日劇《金魚妻》，改編自黑澤人氣漫畫，講述六位人妻出軌的故事，今個星期上架後，旋即引起熱議。最令人看得咋舌是劇集一開場，由長谷川京子飾演的情婦已經跟男演員安藤政信在浴室大戰，而且尺度是「全裸」但「點」到即止，相當巧妙。正因這一幕，演員長谷川京子火速成為網上熱話，而她真人跟角色相反，是個被丈夫背信的失婚婦人，但自強性格令她站起來，更創立自家內衣品牌。

第一集第一個鏡頭，就是浴室激戰，好好地為劇集定調。（《金魚妻》影片截圖）

43歲日本女星長谷川京子，如果有睇開日劇，應該在《龍櫻》及《華麗一族》看過她的演出，外貌冷艷的她，加上玲瓏浮凸的身形，縱使不是經常演主角位，也會對她有印象。2008年10月，長谷川京子宣布與交往3個月的搖滾樂團「色情塗鴉」的結他手新藤晴一閃婚，並育有兩名子女。婚後的她沒有選擇退出幕前，更有不少戲劇作品。

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41歲推大尺度寫真

更令人意想不到是2019年，41歲的長谷川京子，竟然推出一本大尺度的寫真集《Just as a flower》，這是她自25歲後，再度涉足寫真界。貴為兩個小朋友之母的她，以「有家庭但邂逅無可抵抗的戀愛」為題拍下這輯相，而身材沒走樣的她，美態盡現，令她獲封美魔女，沒有被人母、人妻這些身份規限了，不過這跟她的婚姻狀況有密切關係。

老公出軌後，長谷川京子踏上操肌修身之路，練出美魔女身段。（長谷川京子@IG）

老公出軌修身自強

去年初，傳出長谷川京子與結婚13年的丈夫分居後，9月便正式宣布離婚，孩子更交由丈夫代為照顧。不過這消息大家不表意外，事關在2015年，丈夫新藤晴一就被媒體拍下在北海道札幌疑似偷食，跟一名年輕少女回洒店過夜，而當時已一度傳出離婚危機。為修補這段關係，長谷川京子身體力行，每日勤於健身和練瑜珈，之所以19年能以最佳姿態指下這本寫真。

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體態改變心態，心態改變命運，一副好身段令自己得到新領悟，決定不再過人妻生活，不單止搬離住家重拾單身生活，更自創內衣品牌，以自己做生招牌，並不時以「女性是自由和解放的」為題，向姊妹們宣告自強的重要。