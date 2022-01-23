Netflix《金魚妻》六位人妻輪流出軌　浴室激吻尺度超大

Netflix大尺度日劇《金魚妻》將於2月14日情人節上架，《金魚妻》改編自黑澤人氣漫畫，講述六位人妻出軌的故事！
《金魚妻》主要圍繞6位住在同一座公寓但心藏許多故事的女人，而她們又為甚麼會越過底線去背叛另一半呢？劇中六位女性分別擔任不同性格的妻子，如金魚妻、外注妻、便當妻、伴走妻、頭疼妻以及改裝妻等等。
就如女主角平賀櫻（筱原涼子 飾）因為一宗事故只好選擇放棄夢想，在家中擔任家庭主婦，每天受到丈夫平賀卓彌（安藤政信 飾）的言語和身體上的暴力對待，但還是無法離家出走，對此因為面對着這樣的丈夫，讓她覺得自己就像是在魚缸裡被束縛着的金魚。
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某日，平賀櫻因養金魚而遇上年輕帥氣的豐田春斗（岩田剛典 飾），他是金魚店店長，雖然長得好看但對於自身過去的經歷有着強烈的自卑感，平賀櫻在面對溫柔地對自己的春斗和暴力對待自己的丈夫，她的身和心都漸漸投向春斗，所以就此展開了這段禁忌戀情。
而在便當妻中，她每天都會準備好睇又好食的便當給丈夫，丈夫的同事在某日大讚日日都有人準備又正又靚的便當，丈夫突然問到：「你想跟我太太做嗎？」尺度真的很大膽，據知劇集會有很多裸露鏡頭，在浴室共浴、摸胸、激吻、咬耳仔以及性愛場面等等，更有網民笑言在2月14日播出該集是個很刺激的決定！
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