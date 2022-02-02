闔家辣‧專訪｜吳君如一句經典對白紅足30年　竟考起鄭中基梁詠琪

由吳君如監製兼主演，鄭中基、Gigi梁詠琪及Edan（呂爵安）、袁澧林等人主演的賀歲片《闔家辣》須等到戲院重開才有機會跟影迷們見面，不過較早前吳君如、鄭中基以及Gigi率先接受《香港01》訪問，拍慣喜劇、賀歲片等的三人大玩遊戲，要估中對方的經典對白，然後重演一次，三位玩得入神又爆笑，就連Gigi都話：「好多回憶返晒嚟添！真係時光飛逝。」

攝影：梁碧玲



吳君如、鄭中基以及Gigi大玩睇對白估戲名小遊戲。（梁碧玲 攝）

Gigi︰「Make Sure你個bra對準你個心口」

首先就由吳君如和鄭中基估Gigi的電影，第一條問題就是「挺起你上身，挺起啲，make sure你個bra對準你個心口。」兩人都好快答對《絕世好bra》，影迷必定會記得戲中古天樂和劉青雲試戴胸圍的一段戲，當時連同一邊講對白的Gigi都爆笑但cut機，問及當時為何會有這樣的設置時，君如先講到：「我記得當年興NG啊，好似甩下甩下咁，特登玩㗎嘛。」Gigi再補充：「因為我真係忍唔到笑，對住佢兩個喺到試緊bra點可能忍到笑，我又要繼續俾對白。（搵乳頭係爆肚位？）係呀，係最真實嘅反應嚟。」君如都大讚：「所以就變咗套戲嘅風格，咪幾新鮮囉。」及後Gigi更邀請Ronald即場示範一次，令三人都大爆笑。

點擊即睇第2條問題：

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君如加Ronald必定爆笑！（梁碧玲 攝）

吳君如︰「又係你呀？陳生！」

及後再到Ronald同Gigi估君如的電影，由於君如作品眾多，一開始似乎令兩人有些混淆。問題：「你又去邊啊？你又貴姓啊？又係你呀？陳生！」Ronald率先擔答《金雞》，不過就嚇呆君如更笑言：「吓！我哋拍呢套個時你未出世啊。」最後Gigi補答《家有囍事》成功，Ronald續指自己當時未出世，非常搞笑！

君如即場完美足本演繹一次。（劇照）

Ronald未開始玩已笑言大家會估唔到。（梁碧玲 攝）

鄭中基︰「唔准諗，即刻答！」

最後到Ronald的問題時，未開始他已經笑言：「應該連我自己都估唔到。」不過第一條「就係咁橋，唔准諗，即刻答！」相當簡單，Gigi搶先答《龍咁威》，Ronald就加以解釋：「我哋啱啱入學堂受訓，鄧梓峰就叫我哋用咩思路去諗，我哋就反問如果個賊講《真情》（實為《皆大歡喜》）劇情又點算，佢就喺到Er…我哋就話唔准諗，即刻答！」

「就係咁橋，唔准諗，即刻答！」出自《龍咁威》。（劇照）

鄭中基︰「人若然窮到當嘢，隨時隨地會瀕嘢」

到了第二條問題時，Gigi和君如已經知道是首歌更一起唱「人若然窮到當嘢，隨時隨地會瀕嘢」，不過Ronald似乎冇印象自己有在戲中唱過這首歌，更被君如笑他老人癡呆。最終同樣由Gigi答中問題《金雞SSS》，當時Ronald在戲中扮演鴨王，自嘲地唱歌，後來Ronald終於記起該幕，他：「個時我好孤獨一個食煙再唱歌！呢首歌好係Wyman填，個時商台有個節目專將歌手嘅歌改歌詞，我就去咗商台唱同錄咗次，不過就唔記得有喺戲到唱過，淨係記得喺商台錄過。」最後君如都表示：「而家諗返起以前拍戲，真係百般滋味在心頭。」事實上一套好的電話、搞笑的電影，影迷們都會一睇再睇，演出者跟觀眾都會繼續延續一幕幕的經典。

Gigi同Ronald在《闔家辣》中扮演夫婦。（梁碧玲 攝）

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吳君如

Stylist: Ricky Kwok

Wardrobe: Max Mara

Necklaces: Tiffany & Co.

梁詠琪

Hair: Nick Lam @Orient4

Makeup: CircleCheung@NDn.Co

Wardrobe: PORTS1961

鄭中基

Wardrobe: KOWLOON CITY BOY, VO-YAGE

Shoes: Zegna

場地提供

香港瑰麗酒店 Rosewood Hong Kong