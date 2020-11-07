《食神》谷德昭為唐牛加對白獲星爺讚　直言有樣嘢叻過周星馳

由金成主持的YouTube節目《叔叔的愛》番外篇，日前播出新一集，今集請來導演谷德昭（Vincent）對談，當中除了講起谷德昭年少時的百厭事外，都有提起當年跟周星馳（星爺）合作《食神》、《大內密探零零發》等的趣事，谷德昭更講到自己有一事叻過星爺添！

原來谷德昭本來冇諗過演「唐牛」。（影片擷圖）

谷德昭從未想過演「唐牛」

當年睇《食神》，好多人都怕了由谷德昭飾演的「唐牛」一角，谷德昭笑言當年首次跟作家亦舒見面，自我介紹時，都換來對方一句：「唐牛啊嘛！好可怕！」

谷德昭自言從來沒想過，一個極重戲份的「唐牛」角色，會由他來演，當時都有跟一些知名度較高的演員進行試鏡，甚至乎連造型都已經定好，但星爺在開會突然：「Vincent，不如你做（唐牛）啦。」谷德昭回應：「你癡線咩，咁重戲，唔得喎。」

谷德昭拍《食神》中「唐牛」一角的確令人感到可怕。（劇照）

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大膽要求星爺唔好鬧 否則「飛的閃人」

事後谷德昭都有追問原因，星爺：「邊個做都好，總知個人係識嘅，一企喺我側邊，就知將來有計（詭計），咁（都唔發現有問題）我咪好蠢？咁都要好似你咁樣，喺側邊人哋先唔知嫁！」此話令到谷德昭深感認同之餘，更加答應演出「唐牛」一角，不過他都有提出「要求」：「唐牛這個角色已經超出了我本色演出的範圍，離開了我知識以外，所以嚟緊嘅演出多啲少啲做乜，你逐個shot清楚話俾我聽，我會盡力演，但唔好鬧，一鬧我就截的士走！因為人工好低嘅，但係我好願意嘗試去演，兩位（星爺、李力持）亦都好畀心機去話俾我聽，自己都好努力去掌握點樣演。」

谷德昭自加對白，首獲星爺讚賞。（影片擷圖）

一場戲自加對白獲星爺讚賞

要獲得星爺讚賞並不容易，谷德昭就試過一趟。「記得有一場周生唔喺到，佢事後睇返，就係我摑人個場講咗句︰『嬲得我啊！唔好逼我啊嘛！我好人嚟架嘛！』佢讚我個句加得好，算係第一次獎賞我。」

另外，谷德昭都有講到周星馳的創作風格，只有他本人才做到，才好看，其他人做是不能夠，又或者有任何企圖模彷他的人，都只會失敗收場，又講到周星馳是個好專注且簡單的人，比很多電影人都充滿童真。

谷德昭笑言自己叻過星爺的事就是冇佢咁怕凍。（影片擷圖）

一件叻過星爺的事

谷德昭笑言自己叻過星爺的事就是冇佢咁怕凍。「我唯一諗嘢可以快過同多過佢的，就是拍緊《大內密探零零發》時。當時上北京拍，天氣凍到茶水阿姐倒熱茶俾我，拍完cut機再倒返出嚟，啲茶已經變冰。周生當時就係一嗌cut，就話︰『唔掂，我要上車喇！』就係怕凍才會唔睇個mon，相信我喺冰凍嘅地方可以克制到佢。」