《金魚妻》48歲篠原涼子凍齡有術　6年前性感內衣廣告翻Hit

Netflix新劇《金魚妻》雖然被指劇情一般，甚至爛尾，但一眾女角的演出就被網民熱討，其中年屆48歲的篠原涼子，縱使性感尺度未及長谷川京子，但以接近50路之齡都有如此自信身形，的確十分吸引。而劇中受害者的她，現實中竟有發生過不淪戀。

篠原涼子的性感演出，震撼觀眾眼球。（《金魚妻》影片截圖）

篠原涼子出道以來都是專拍日劇，亦多數演傻大姐角色，2001年一次舞台劇演出，認識了前夫市村正親，而當時男方正與妻子分居，算是愛上有婦之夫，而且年齡相差25歲。縱使篠原涼子怕被指做小三，到男方正式離婚後兩年才再婚，但觀眾對她的形象已經有負面。不過篠原涼子一於少理，用行動說話，婚後繼續拍劇，並營造賢妻角色，贏回不少家庭粉絲。

起初多演傻氣角色，不乏支持者。(影片截圖)

篠原涼子在《金魚妻》中，戀上岩田剛典。（《金魚妻》影片截圖）

篠原涼子形象最正面時，是丈夫市村正親於2014年爆出患胃癌，他更公開讚全靠老婆提醒做身體檢查才及早發現，而篠原在老公休養期間，選擇暫停工作全力照顧，亦令人留下最好印象。可惜共患難後竟然是暗湧開端，太太復工後便傳出夫妻失和傳聞，更多次被影到與跟其他演員朋友到酒吧訴苦到夜深。

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分居消息一直不絕於耳，最後篠原涼子跟市村正親正式於2021年宣布離婚，結束16年婚姻生活。她更主動放棄兩子的撫養權，更沒有提出贍養費，有傳這舉動代表她有愧於先生。事實上，在不久之後，她便被傳媒揭發疑與年輕13年，在日本發展的韓團SUPERNOVA成員金光成熱戀中，二人更同住一幢公寓方便相見。正因為這宗不倫戀，加上離婚棄子的行徑令人看不過眼，再度令她的事業下沉，隨後更爆出她喜歡監管男友，不准他夜蒲而經常吵架，事業愛情都兩邊不順。直至《金魚妻》劇集一出，總算挽回點點人氣，未知隨後的星途又是否可再發光發亮？