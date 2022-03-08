大S再婚｜靠廿年前號碼《保持通話》　網民︰後悔改過電話號碼

45歲大S於上年11月離婚後，事隔106天再傳來婚訊，與前男友，韓國男團「酷龍」成員，52歲的具俊曄再婚，消息震驚娛樂圈。這對廿年前相戀的愛人，更是憑一個廿年來無轉過的電話號碼再續前緣，真真正正地再次「保持通話」。

大S與貝俊曄廿年前相愛，因為經理人公司反對而被逼分手。(網上圖片)

在貝俊曄的IG貼文道，他是聽到大S離婚的消息，於是嘗試打出這個廿年前的電話號碼。「我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。」韓媒問到具俊曄通電那刻心情如何？他直言如回到廿年光景一樣。具俊曄︰「我還在焦慮她會不會接電話，她就很高興地回應我了，我一聽到她的聲音，就像回到了20年前一樣，我們就這樣聯絡了幾個月。」

韓團「酷龍」成員具俊曄以中文及韓文留言，宣佈與大S徐熙媛結婚。（IG：@DJKOO）

雖然情節與大S主演的電影《保持通話》沒有關係，但不少網民就借戲名恭喜二人再次通話，亦欣賞二人的長情連手機號碼都廿年來沒有轉，更有網民大呻曾經改過電話號碼，好令自己的前度無法再找回自己重燃愛火。

戲中大S趁匪徒外出，竭力將一台被嚴重損毀的電話重組，奇蹟地打出一個求救電話。（《保持通話》劇照）

《保持通話》故事講單親媽媽Grace（徐熙媛 飾）是電玩設計師，一次送女兒上學，意外遭悍匪霍德能（劉燁 飾）蓄意撞車，並目睹他在屋內大肆搜索，濫殺女傭的殘忍場面。原來一切關乎Grace胞弟無意中拍下霍德能行兇犯罪證，並以愛女要挾Grace交出影片。Grace趁匪徒外出作案無人看守時，竭力將一台被嚴重損毀的電話重組，奇蹟地打出一個求救電話，而與他保持通話的，正是素昧平生的普通市民阿邦（古天樂 飾）。