奧斯卡2022賽果｜《心之旋律》最佳電影　謝茜嘉、韋史密夫封帝后

完整得獎名單



最佳電影︰《心之旋律》（CODA）

最佳導演：Jane Campion《犬山記》（The Power of the Dog）

最佳男主角：韋史密夫《王者世家》（King Richard）

最佳女主角：謝茜嘉謝茜婷《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）

最佳男配角：Troy Kotsur《心之旋律》（CODA）

最佳女配角：Ariana DeBose《西城故事》（West Side Story）

最佳原著劇本：Kenneth Branagh《Belfast》

最佳改編劇本：Sian Heder《心之旋律》（CODA）

最佳動畫片：《奇幻魔法屋》（Encanto）

最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》

最佳紀錄片：《Summer of Soul》

最佳實景短片：《The Long Goodbye》

最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》

最佳國際電影：《Drive My Car》（日本）

最佳原創電影音樂：Hans Zimmer《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳原創電影歌曲：《No Time to Die》《007：生死有時》

最佳攝影：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳美術設計：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳服裝設計：《黑白魔后》（Cruella）

最佳化妝及髮型：《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）

最佳剪接：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳音效：《沙丘瀚戰》（Dune）

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》（Dune）

粉絲最愛電影：《不死軍團》

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11:35：《心之旋律》奪最佳電影

11:28：謝茜嘉謝茜婷憑《神聖電視台》大熱封最佳女主角

奧斯卡｜影后謝茜嘉謝茜婷曾窮到冇飽飯食 靠一個男人改變命運

11:21：《神聖電視台》奪最佳化妝及髮型

韋史密夫封帝爆喊。（Getty Images）

11:10：韋史密夫憑《王者世家》大熱封最佳男主角，入行37年首奪奧斯卡影帝

奧斯卡｜影帝韋史密夫暗黑童年 父痛嘔母親至吐血長大後曾想復仇

11:00：《犬山記》Jane Campion奪最佳導演

Billie Eilish與哥哥FINNEAS上台領取最佳原創電影歌曲

10:55：《007：生死有時》的《No Time to Die》奪最佳原創電影歌曲

10:51：《沙丘瀚戰》奪最佳美術設計，今晚第六個獎

大會進行致敬已故電影人，圖中為千葉真一。（截圖）

《教父》50周年，男主角阿爾柏仙奴，導演哥普拉及另一主演羅拔迪尼路驚喜現身。（Getty Images）

10:30：《Summer of Soul》奪最佳紀錄片

10:23：《沙丘瀚戰》奪第五個獎最佳剪接

Billie Eilish現場演繹《007：生死有時》主題曲《No Time to Die》。（Getty Images）

10:12：《沙丘瀚戰》奪最佳原創電影音樂，本屆第四個獎

主持人 Amy Schumer化身蜘蛛俠笑爆嘴。（Getty Images）

奧斯卡｜主持惡搞經典角色 Amy Schumer扮肥版蜘蛛俠從天而降

10:05：《心之旋律》奪最佳改編劇本

2007《Juno少女孕記》三位主演珍妮花嘉納、Elliot Page及J.K. Simmons頒發最佳原創劇本。（Getty Images）

10:01：《Belfast》奪最佳原創劇本

09:45：《黑白魔后》奪最佳服裝設計

09:43：《On My Mind》奪最佳實景短片

大會安排寂靜時間以示支持在戰火中的烏克蘭。（截圖）

09:33：《Drive My Car》大熱奪最佳國際電影

去年憑《Minari》奪最佳女配角的尹汝貞頒發最佳男配角。 （Getty Images）

09:21：《心之旋律》Troy Kotsur奪最佳男配角

奧斯卡2022｜首名聽障男演員奪最佳男配 忍手冇去白宮教手語粗口

09:10：《The Windshield Wiper》奪最佳動畫短片

09:04：最佳動畫由《奇幻魔法屋》奪得

奥斯卡2022｜古天樂監製作品失落大獎 《奇幻魔法屋》獲最佳動畫

仲玩埋搜身。（Getty Images）

奧斯卡｜Regina Hall變饑渴女 保安為由公然摸勻「水行俠」全身

主持人Regina Hall請添麥菲查洛美、畢列谷巴等型男上台做「檢測」。（Getty Images）

08:48：《沙丘瀚戰》連奪最佳視覺效果

08:39：《沙丘瀚戰》再奪最佳攝影

08:35：《沙丘瀚戰》奪最佳聲音

08:23：《西城故事》Ariana DeBose奪最佳女配角

奧斯卡2022｜《西城故事》Ariana DeBose 首獲提名即獲最佳女配

08:02：頒獎禮正式開始，由Beyonce打頭陣獻唱入圍「最佳原創電影歌曲」，《王者世家》的《Be Alive》

奧斯卡｜Beyoncé黃色高貴晚裝打頭陣 獻唱提名歌曲《Be Alive》

紅地氈盛況

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《第94屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》全程為大家緊貼賽果！