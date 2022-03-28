奧斯卡｜影帝韋史密夫暗黑童年　父痛嘔母親至吐血長大後曾想復仇

曾兩度獲提名奧斯卡影帝，現年53歲的韋史密夫（Will Smith），今屆終於憑《王者世家》（King Richard）如願以償，贏得首座奧斯卡影帝。韋史密夫向來予人開朗，有英雄感，事實上他兒時有過一段匪夷所思的經歷，一切源自一個酗酒有暴力傾向的爸爸，更曾在兒子面前打到母親嘔血，令他40年來都有報仇雪恨之心，更在爸爸患癌時泛起一個殺機。



韋史密夫去年底，發布他的全新個人紀錄片《The Best Shape Of My Life》，亦有推出回憶錄《Will》。當時最為人震驚的內容，是他提及9歲時，親眼目睹父親家暴母親一事，當中的暴力程度不單令人齒冷，更令他一直自責當年沒有出手救媽媽而耿耿於懷。



韋史密夫憑《王者世家》首奪奧斯卡影帝，得獎後在台上落淚。（Getty Image）

《王者世家》終為韋史密夫迎來第一個奧斯卡影帝。（《王者世家》劇照）

韋史密夫配合電影《王者世家》宣傳，推出回憶錄憶述鮮為人知的往事。（Getty Images）

韋史密夫一直流著男兒淚，訴說得獎感受。（直播截圖）

韋史密夫父親Willard Carroll Smith Sr.，在未出自傳提及他的劣行前，在傳媒眼中是個一般的星爸，但韋史密夫就在自傳中踢爆他很懂得扮慈父，「我父親很暴力，他酗酒，但每次出席我的首映禮時，都會很清醒。」最深刻一幕要數到9歲時，他當住兒子面前，將媽媽打至吐血。「我9歲時，看到父親用大力毆打母親的頭部，當她倒下時更吐出鮮血。」當時韋史密夫怕得只懂暱在睡房不敢出來，無法向母親伸出援手。而此舉就令他自覺當了幫兇，協助爸爸家暴母親，「我讓她失望、我沒有反抗父親，我是個膽小鬼。」

韋史密夫的兒子Jaden Smith，他年紀輕輕就因父親的關係成為荷里活的寵兒。（Getty Images）

兒時跟爸爸關係崩壞，令韋史密夫要至力做好慈父角色，跟兒子Jaden感情要好。（Getty Images）

這股仇恨形成了一根刺，一個怨念，韋史密夫更一直以歡樂的形象去掩飾這段悲慘過去，而當父親證實患上癌症，要住輪椅時，這狀況竟令韋史密夫與惡拉近距離，一刻想過做一件大逆不道的事。「有一晚上我小心翼翼地將坐著輪椅的他，從臥室推向浴室時，我心中突然泛起一片黑暗，因為兩個房之間要經過長樓梯。小時候我總是跟自己說，有一天我會替母親報仇，當我夠強大，當我不再是懦夫時，我會殺了他。」言下之意，當刻他是想推爸爸落樓梯！

最後當然沒有這樣做，更發現這幾十年來的痛苦、憤怒及怨恨早已消退，兩父子更是和諧相處，到2016年韋父離世。一個非一般經歷，令韋史密夫沒得到一個愉快的童年，但就令他意識到真正的快樂並非靠任何物質，而是有沒有真真正正地去愛一個人。