奧斯卡｜影帝韋史密夫暗黑童年　父痛嘔母親至吐血長大後曾想復仇

曾兩度獲提名奧斯卡影帝,現年53歲的韋史密夫(Will Smith),今屆終於憑《王者世家》(King Richard)如願以償,贏得首座奧斯卡影帝。韋史密夫向來予人開朗,有英雄感,事實上他兒時有過一段匪夷所思的經歷,一切源自一個酗酒有暴力傾向的爸爸,更曾在兒子面前打到母親嘔血,令他40年來都有報仇雪恨之心,更在爸爸患癌時泛起一個殺機。



韋史密夫去年底,發布他的全新個人紀錄片《The Best Shape Of My Life》,亦有推出回憶錄《Will》。當時最為人震驚的內容,是他提及9歲時,親眼目睹父親家暴母親一事,當中的暴力程度不單令人齒冷,更令他一直自責當年沒有出手救媽媽而耿耿於懷。



韋史密夫憑《王者世家》首奪奧斯卡影帝,得獎後在台上落淚。(Getty Image)

《王者世家》終為韋史密夫迎來第一個奧斯卡影帝。(《王者世家》劇照)

韋史密夫配合電影《王者世家》宣傳,推出回憶錄憶述鮮為人知的往事。(Getty Images)

韋史密夫一直流著男兒淚,訴說得獎感受。(直播截圖)

韋史密夫父親Willard Carroll Smith Sr.,在未出自傳提及他的劣行前,在傳媒眼中是個一般的星爸,但韋史密夫就在自傳中踢爆他很懂得扮慈父,「我父親很暴力,他酗酒,但每次出席我的首映禮時,都會很清醒。」最深刻一幕要數到9歲時,他當住兒子面前,將媽媽打至吐血。「我9歲時,看到父親用大力毆打母親的頭部,當她倒下時更吐出鮮血。」當時韋史密夫怕得只懂暱在睡房不敢出來,無法向母親伸出援手。而此舉就令他自覺當了幫兇,協助爸爸家暴母親,「我讓她失望、我沒有反抗父親,我是個膽小鬼。」

韋史密夫的兒子Jaden Smith,他年紀輕輕就因父親的關係成為荷里活的寵兒。(Getty Images)

兒時跟爸爸關係崩壞,令韋史密夫要至力做好慈父角色,跟兒子Jaden感情要好。(Getty Images)

這股仇恨形成了一根刺,一個怨念,韋史密夫更一直以歡樂的形象去掩飾這段悲慘過去,而當父親證實患上癌症,要住輪椅時,這狀況竟令韋史密夫與惡拉近距離,一刻想過做一件大逆不道的事。「有一晚上我小心翼翼地將坐著輪椅的他,從臥室推向浴室時,我心中突然泛起一片黑暗,因為兩個房之間要經過長樓梯。小時候我總是跟自己說,有一天我會替母親報仇,當我夠強大,當我不再是懦夫時,我會殺了他。」言下之意,當刻他是想推爸爸落樓梯!

最後當然沒有這樣做,更發現這幾十年來的痛苦、憤怒及怨恨早已消退,兩父子更是和諧相處,到2016年韋父離世。一個非一般經歷,令韋史密夫沒得到一個愉快的童年,但就令他意識到真正的快樂並非靠任何物質,而是有沒有真真正正地去愛一個人。