竹野內豐失蹤兩星期　電視台賞金100萬日圓︰一定要搵到人

日本男星竹野內豐，驚爆失蹤消息。報道知他原定會參與演出富士電視台日劇《鴉色刑事組》的電影版，但自本月10日起，劇組便一直無法聯絡上他，擔心其安危，電視台高層更發出100萬日圓（約6.5萬港元）懸賞，稱「一定要搵到人！」

久未露面的竹野內豐，《鴉色刑事組》一劇令他人氣急升，收視亦報捷。(《鴉色刑事組》劇照)

竹野內豐是90年代的日劇男神之一，跟反町隆史齊名。（Pinterest圖片）

據日本傳媒報道，男星竹野內豐近兩星期一直失聯，由他主演的富士電視台月九日劇《鴉色刑事組》，由於收視不俗，獲製作單位決定加碼開拍外傳和電影，原定早兩個星期開始前期工作，但製作單位一直聯絡不上竹野內豐。

《Beach Boys》由反町隆史與竹野內豐主演，故事圍繞住一家海邊民宿「Diamond Head」，是大家的經典回憶。（網上圖片）

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事實上自他2021年底，竹野內豐宣布離開合作26年的經紀公司「研音」後，經理人工作交由親姊負責，整個演藝圈便沒有人真正可以聯絡上他。由於竹野內豐行蹤向來神秘，又一直沒有開任何社交平台帳戶，代勞的姊姊亦不熟行情，又經常關掉手機，導致圈內人根本無法聯絡上他，就算是電視台都很難找到當事人。據昔日的經理人公司員工透露，當時亦只有數位工作人員有他的手機號碼。

竹野內豐的成名作，是與木村拓哉一同出演《悠長假期》，當時飾演自暴自棄的鋼琴天才葉山真二，不羈形象深入民心。（《悠長假期》劇照）

（左起）窪田正孝、竹野內豐及野村周平出席新廣告發布會，近年竹野亦減產，只接拍廣告。（網上圖片）

日前，電視台甚至傳出打算發出100萬元日圓（約6萬3千港元）懸賞找人，希望早日找到竹野內豐本人。不過事件似乎另有內情，有指竹野內豐近年已嫌棄了拍劇工作，間中只接拍廣告賺取金錢，至於日劇《鴉色刑事組》，是前當家替他接的最後工作，當時他亦是為盡多年來恩情，才答應演出，而今次外傳及電影片相信是電視台單方面宣布開拍，竹野內豐未必想再參與演出，故有指富士電視台是借懸賞為名，公開事件逼竹野內豐出面表態。