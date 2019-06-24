【閃電俠】傳2020年開拍獨立電影　Ezra Miller：一生最大夢想

Ezra Miller曾經在訪問中提過，能夠在大銀幕上飾演「閃電俠」絕對是他「一生中最大的夢想之一」。 但《閃電俠》（《The Flash》）這部獨立電影卻多次延期，令不少影迷開始擔心電影會否成事之際，近日就有傳會在Ezra拍完《怪獸與牠們的產地》系列電影第3集後，將在2020年開始拍攝《閃電俠》。

Ezra Miller曾經在訪問中提過，他其中一個最大的夢想就是能夠在大銀幕上飾演「閃電俠」。（《正義聯盟》劇照）

Ezra Miller在2014年與華納兄弟及DC簽約演出「閃電俠」這角色，當時電影公司曾答應會在2018年推出獨立電影《閃電俠》（Flash）。之後，他在《正義聯盟》、《自殺特攻：超能暴隊》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中也有演出，但「閃電俠」的個人電影卻一直未有定案。早前更一度傳出《閃電俠》即將換角的消息，令不少影迷都很擔心。

Ezra Miller在2014年與華納兄弟及DC簽約演出「閃電俠」這角色，當時電影公司曾答應會在2018年推出獨立電影。（《正義聯盟》劇照）

近日，Ezra Miller登上了外媒《Variety》2019年「平權名人榜」，形容Ezra為動作敏捷的超級英雄「閃電俠」，更指出他在完成哈利波特外傳電影《怪獸與牠們的產地》第3集之後，便會得到他在DC電影宇宙的獨立電影。另一邊廂，《怪獸與牠們的產地》第3集將會在7月開拍，有指最遲會在2020年年頭便會完成拍攝，電影將在2021年上映。換言之，相信《閃電俠》將會在2020年開拍。

近日就有傳會在Ezra拍完《怪獸與牠們的產地》系列電影第3集後，在2020年開始拍攝《閃電俠》。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

據知，由於《水行俠》以及《沙贊！神力集結》大獲好評，票房成積也不錯，所以華納這次希望打造一部風格輕鬆的《閃電俠》。但有指Ezra Miller並不同意，他希望《閃電俠》的劇本可以較黑暗，想要更多發揮的空間，對於劇本的內容感到不滿。另有報道指Ezra Miller與畫編劇Grant Morrison合作，為他的個人電影改編劇本，打算向電影公司提出新劇本。他更提出過一個小警告，如果電影公司不使用他的劇本，可能會選擇放棄演出這個角色。

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由那時開始就沒有太多關於《閃電俠》這部戲的消息，更傳過華納打算放棄發展「閃電俠」Barry Allen的故事，轉投發展第三代「閃電俠」Wally West。不過，根據外媒近日的最新報道，相信雙方已達到共識，相信影迷有望能在大銀幕上看到Ezra Miller演出《閃電俠》的獨立電影，只是一切要等到2020年才開始拍攝。