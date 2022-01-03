傳華納借《閃電俠》切斷薩克薛達DC宇宙　Ezra Miller開腔回應

由《小丑回魂》（It）系列阿根廷導演Andy Muschietti執導、Ezra Miller、賓艾佛力（Ben Affleck）、米高基頓（Michael Keaton）及Sasha Calle主演的《閃電俠》（The Flash），雖然要等到今年11月先正式上映，然而近日有消息指，華納兄弟有意借電影切割粉絲力撐的薩克薛達（Zack Snyder）的DC擴展宇宙（DCEU）。在《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）大放異彩的「閃電俠」Ezra Miller，開腔回應了這個傳聞。



《閃電俠》預告中出現兩位閃電俠及女超人。（《閃電俠》劇照）

事源是有傳媒引述消息人士MyTimeToShineHello報道，雖然賓艾佛力在《閃電俠》中重新披上蝙蝠俠戰袍，卻是他最後一次為DCEU擔任蝙蝠俠。皆因之後DCEU會再次重啟蝙蝠俠，而重啟後接任蝙蝠俠的將會是前輩米高基頓。值得注意的是，早前《The Hollywood Reporter》報道，米高基頓除了參演電影《閃電俠》外，還會繼續在DCEU出現，在HBO Max播映的電影《Batgirl》中，繼續擔任蝙蝠俠。

米高基頓將繼續在DCEU擔任蝙蝠俠。（《閃電俠》劇照）

據了解，這名消息人士曾準備報道《黑寡婦》（Black Widow）、《洛基》（Loki）及《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的消息，而這一次他卻罕有地在Twitter上透露有關將在11月上映的DCEU電影《閃電俠》情報。所以當消息一出，自然讓許多DC粉絲大失所望，因為華納兄弟或即將把粉絲力撐的薩克薛達的DC電影從DCEU切割出去。

「閃電俠」Ezra Miller罕有回應粉絲對薩克薛達的DC擴展宇宙遭切割的擔心。（《閃電俠》劇照）

對此，DCEU中飾演閃電俠的Ezra Miller罕有回應了粉絲的擔心。他表示：「在這已知的宇宙中，沒有任何能力或力量可以，或有能力永遠抹去薩克薛達的強大指標。」在「閃電俠」發聲回應後，MyTimeToShineHello也有發文，指華納兄弟有意借《閃電俠》創造一個全新的DCEU宇宙，但他最後補充薩克薛達的DC擴展宇宙將獲保留。然而有粉絲留言指，雖然獲保留，但相信往後的電影將與薩克薛達的DC擴展宇宙沒有太大關係。