王羽逝世｜曾捲入黑幫糾紛被斬7刀　江湖規矩︰回敬對方14刀

一代電影風雲人物王羽，今晨經女兒王馨平證實已離世，享年80歲。王羽在台灣是一大幫派竹聯幫成員，亦因此發生過多宗涉及黑道恩怨的衝突與流血事件。最轟動要數1981年1月10日的「天廚餐廳事件」，王羽因得罪四海幫大佬劉偉民而遭斬7刀重傷。大難不死的王羽事後要求江湖事江湖了，要對方雙倍奉還14刀。

王羽因《獨臂刀》一片而聲名大噪。（《獨臂刀》劇照）

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事發在1980年間，當時王羽前往時任四海幫主劉偉民於北市開設的賭場捧場，結果輸了100萬元台幣（約25萬港元）。故劉事後再度邀前來耍樂時，遭王羽拒絕，本是普通的交談，但被四海成員從中作梗，激嬲劉認定對方不給面子，令王羽住家曾二度遭擲瀝青及收電話恐嚇。

王羽涉及的江湖糾紛被登報，事件高調得令政府要介入。（網上圖片）

直至1981年1月，王羽在台北市中山區「天廚餐廳」請客，突然遭埋伏，被5人以開山刀襲擊，王羽最後身中7刀受重傷，被送到北市的慶生醫院急救，幸大難不死。但王羽擔心對方不肯罷手，住院8日後便私下離開，並向竹聯幫幫主，有「鴨霸子」之稱的陳啟禮尋求幫助保命。

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王羽從來不失霸氣，跟甄子丹合演的《武俠》皆飾演黑幫老大。（《武俠》劇照）

事件由個人恩怨演變成幫會仇殺，竹聯幫正式替王羽出頭，王羽堅持要「江湖事、江湖了」，並堅稱自己被斬時，在餐廳內撞見四海幫幫主劉偉民親信劉鐵球，於是一句︰「江湖規矩加倍奉還」，要向劉鐵球回敬14刀。

由於曾涉多宗江湖事件，被指不配領終身成就獎。(大會相片)

同年4月，竹聯幫成員先伏擊事件中挑釁離間的四海幫成員，再向四海幫劉鐵球尋仇，不多不少地奉還14刀。由於兩大幫派行動太高調，引發社會輿論及批評，政府不得不針對竹聯、四海兩大幫派進行掃黑及緝捕。最終就「天廚事件」開庭，王羽涉嫌教唆行兇，一審判處有期徒刑2年6個月，二審減刑為8個月，最後獲判無罪。而四海幫幫主劉偉民，與多名幫眾則被判入獄。