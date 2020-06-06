《情罔森林》唔夠喉？園子溫加推282分鐘劇集版　R級挑戰三觀極限

筆者好歹也是個「見過世面」的成年人，驚世駭俗的影劇也不是沒看過。但在這次的觀影過程，完全在震驚與更震驚中來回切換。情色、暴力、恐怖，各種R級元素瘋狂亂炖。整整282分鐘，4-5個小時的感官+三觀衝擊。這些東西如果讓平庸之輩來拍，必有以尺度奪人眼球之嫌。可它偏偏出自日本鬼才導演園子溫之手。讓人看完三觀受創，還甘心承認導演會拍。所謂可怕又可愛，大抵就是這種作品 ——《情罔森林：深入陰森》。

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《情罔森林：深入陰森》為電影《情罔森林》的電視劇版。後者為園子溫2019年上映的電影。電視劇版跟電影版的區別，最直觀的當然是時長。從151分鐘增加到了282分鐘。但這絕不是什麼劇情注水的操作。而是進一步豐富了劇情與人物背景。且據導演透露，這片本來便計劃做成劇版的，但出於各種原因，先剪了電影版。畢竟園子溫2008年的影片《愛的曝光》，原本時長可是有6個小時。後來迫於發行才剪輯成了3小時47分鐘的。

《情罔森林：深入陰森》為電影《情罔森林》的電視劇版。（《情罔森林》劇照截圖）

不同版本之外，導演也有必要介紹一番。作為日本一眾知名導演中的另類角色。園子溫集「變態」與才華於一身，作品中充斥著大量異色元素。以高度風格化的獨特氣質，呈現各類禁忌。這部劇當然也沿襲了這種路數。情色、血腥，隨著劇情推進接踵而至。

不同於一些商業片對觀眾感受和審查制度的顧及。園子溫影片中的性與暴力絕不遮掩。幾乎所有感官刺激都是赤裸裸呈現的狀態。彷彿觀眾不想看可以選擇閉眼，但導演絕不避諱拍出來。所以，舖子在此也給從沒看過園子溫作品的觀眾一個預警——「前方高能，非戰鬥人員請撤離。」

園子溫影片中的性與暴力絕不遮掩，幾乎所有感官刺激都是赤裸裸呈現的狀態。（《情罔森林》劇照截圖）

熟悉園子溫作品的影迷或許會發現，其影片中常常出現女同性戀情節。而園子溫本人，也在接受採訪時，有過以下一番言論。

我是一個偏中性的人，不是雙性人，我有很多時候會覺得自己的心態像女性。同時自己本身又很喜歡女性，基於這樣的心理。甚至我會有一個錯覺——自己是一個女同性戀者。 園子溫

基於主創此種心理，這部劇中也幾乎不出意外地出現了女性之間的愛戀。正片伊始，鏡頭落在「姬情四射」的女子學校內。話劇社正在為學校文化祭排練莎翁名劇《羅密歐與朱麗葉》。女校版本的《羅密歐與朱麗葉》，當然羅密歐是女的，朱麗葉也是女的。扮演羅密歐與朱麗葉的兩名美少女，映子與美津子，說著莎士比亞筆下愛的對白，深情相望。目光似水，有化不開的愛意。

園子溫作品的影迷或許會發現，其影片中常常出現女同性戀情節。（《情罔森林》劇照截圖）

排練後，兩人相約在天台。「我愛上你了。」「我最愛朱麗葉了。」映子對剛站定在她跟前的美津子說到。語畢，還親了站在跟前一臉驚訝的美津子。親完還不夠，還要繼續撩。「這是你的初吻嗎？」「你在女校，怎麼都沒跟女生接過吻？」映子睜著她水靈的大眼睛直勾勾地看著美津子。只是沒等對方回答，另一個戲劇社的女孩妙子卻跑上了天台。來幹什麼？來索吻。於是，兩個人的親親，變成了三個人的吻……

說到這裡大家應該能猜到幾分了。沒錯，是三角戀。妙子與美津子都喜歡映子。而她們倆，映子都喜歡。不過這種喜歡僅是美好少女之間的互相愛戀。尚且沒有太多狗血、複雜之處。三人放學後還嘻嘻笑笑相邀回家。但是劇情發展至此迅猛到根本停不下來——映子在回家的路上車禍死了。就這樣，純情女子中學一派唯美的畫風來了個急轉彎，載著觀眾駛向了黃暴之路。

R級必然有R級的樣子。妙子自映子過世後，自殺未遂，當起了她所謂的蕩婦。清純校服的女中學生，變成了紫色發朋克女。既然是蕩婦，自然有炮友找上門來。但炮友阿傑、深見這次不為自己，而是希望妙子幫他的新朋友阿信破了處男身。妙子頂著蕩婦人設自然沒拒絕。只是那個處男阿信盯著她大腿根的羅密歐英文紋身看，看得妙子不爽，不肯睡了。

脫都​​脫了怎麼能算了呢？於是妙子帶著他們去到了美津子家。映子死後，美津子精神受創，把自己和她精神恍惚看到的映子鬼魂關在房間裡。一關便是好些年，加上她保守父親的壓抑，25歲的美津子仍是處女之身。妙子帶著處男來不為別的，就希望美津子能打破囚禁自我的狀態，和處男睡一覺。從告別處女身開始，跟過往揮別。

妙子自映子過世後，自殺未遂，當起了她所謂的蕩婦。（《情罔森林》劇照截圖）

但哪有這麼簡單，一番對話下來，處男的還是處男，處女的還是處女。美津子始終難以打破自己壓抑的狀態。直到村田的出現，驟升了黃暴的速度。敢說，這個劇裡的女人沒有一個能躲過他的誘騙。勾搭完妙子姐姐，立馬拉著妙子去開房。睡完妙子兩姐妹，連她們媽媽也不放過。妙子之外，美津子當然也未能倖免。

她不僅跟村田發生了關係，還甘心被對方虐待。被電棒處置。被用煙頭在左胸燙出了村田的名字。被扇耳光......甚至說自己是「賤貨」、是「豬乸」、是「爛女人」這種話。她與村田的關係，已然不同於村田與其他很多女人之間騙婚騙炮騙錢財的關係了。村田奴役著美津子。而美津子在保守父親的常年壓抑，與映子死亡的陰影下精神狀態極度脆弱。這種狀態使她很快臣服於村田，並且一蹶不起。美津子的墮落幾乎像一種必然。她像許多園子溫曾經作品中的人物那樣，屈從於殘酷的現實和人性的黑暗面，選擇了墮落到底。

事實上，「美津子」一名並非第一次被園子溫作為女主角的名字。他之前的多部影片女主角都叫「美津子」。這些叫美津子的女性均家庭不幸，遭受各種凌辱。可以說，「美津子」們已然承載了超越單部影片的人物命運。在這個故事裡，她悲劇源於青春期愛人逝去的創傷，以及保守禁慾家庭的壓抑。其性保守與妙子的性放蕩，都是映子之死留下的傷痕表徵。而不幸的是，這些傷痕，恰恰被村田所利用而走向了深淵。

在這個故事裡，美津子悲劇源於青春期愛人逝去的創傷，以及保守禁慾家庭的壓抑。（《情罔森林》劇照截圖）

性關係裡的黃暴之外，還有血腥。不要忘了，該劇可是由「日本北九州連續監禁殺人案」改編而來。妙子和村田的交集，​​使得她那幾個拍電影的砲友阿傑、阿信、深見，想拍一個村田為原型的電影。不料卻在接近村田的過程中，逐漸被對方洗腦控制。村田帶著他們到銀行借貸，借不到錢便打人砸銀行。隨後面臨警方的通緝，走上了邊拍電影邊逃亡的道路。

說是說拍電影，但深見等人覺察到事態不對後就跑了。剩下村田，阿傑，阿信，以及妙子與美津子。那個迷戀電影的阿傑一度認為，電影的迷人之處，在於能實現現實生活中不敢實現的事。但當他周圍的人在村田的洗腦下逐漸變得瘋狂時，他演著被謀殺的戲，卻真的被勒死在了拍片的過程中。他之死，美津子是主凶，村田與阿信是幫兇。其結局，也恰好印證了，所謂與瘋狂同行，遲早被吞噬的下場。

性關係裡的黃暴之外，還有血腥。（《情罔森林》劇照截圖）

人死了總得處理屍體，接下來便是極度挑戰生理的分屍戲。鑑於場面過血腥，導演又拍得十分真實，舖子在此便不詳述了。同時也友情提醒，這段吃飯的時候跳過為好。殘忍分屍後，血腥沒有停止。村田提議去美津子家躲避警察追捕。美津子的父親是一個道貌岸然的人，一板正經的外表下藏著淫亂。他嚴格要求家中妻女的貞潔，自己卻出軌。同時，十分在乎自己名門的身份。曾經連美津子自殺叫救護車，都要囑咐醫院關掉鳴笛聲，因為不想讓鄰居知道。這種以虛偽對真實的偽裝，久而久之變得扭曲。他對外極力恪守的傳統與保守，恰恰反映了他內心的壓抑。只有通過偽裝，才能遮掩其心中原始、骯髒的慾望。

而這次，美津子犯下了不可告人之罪，殺人。村田便以告發此事為要挾，要求美津子父母將他們藏在家中。也由於握有把柄，村田徹底奴役了美津子父母。脫下他們體面的衣服，取而代之換上朋克的裝束。每天給他們灌酒，拿電棒傷害他們的身體。花完他們的錢，還指使他們去行騙。

美津子犯下了不可告人之罪，殺人。（《情罔森林》劇照截圖）

為了窩藏殺人的女兒，兩人在酒精、電擊與村田洗腦下逐漸精神失常。發瘋殺了一個受騙者後，自己也沒活下來。更悲劇性的地方在於，美津子的妹妹亞美也沒逃過村田的魔掌。她與村田發生了性關係。村田安排她為自己父母分屍。分屍過程中，仍活著的母親醒了過來，女兒卻崩潰般的砍死了母親。

美津子的妹妹亞美也沒逃過村田的魔掌，她與村田發生了性關係，村田安排她為自己父母分屍。（《情罔森林》劇照截圖）

這個故事當然還有後續，但至此已然發展出了人性的至暗面。它同許多園子溫曾經的作品一樣，充滿了與積極昂揚的武士道精神相背的思想。聚焦於描繪殘酷的社會，以及屈從於殘酷現實的個體。各種大尺度橋段持續挑戰著觀眾的三觀。人物扭曲的精神狀態壓抑而癲狂。並且至暗之處在於，這些殘酷與墮落本身存在於社會構成中。而當被問及對其作品的評價時，園子溫只是說：「電影是一個非常自由的世界，想幹什麼都行。導演甚至可以是一個罪犯，然後把罪犯的心理拿到作品裡面去展現，通過作品表現內心這樣的方式可以改變這個世界。所以，舖子最後還是想說——不要被殘酷所浸染。不要跌入幽暗的深淵。

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